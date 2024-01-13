Валовые международные резервы Казахстана достигли почти $36 млрд - Нацбанк

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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 января 2024 года официально запущена программа "Нацфонд - детям". На - В Казахстане с 1 января 2024 года официально запущена программа "Нацфонд - детям". На сайте программы опубликована информация об этапах ее реализации.





Октябрь 2023 года





ЕНПФ получил информацию по инвестиционному доходу Национального фонда РК.





15 января 2024 года





ЕНПФ сформирует электронный список участников целевых требований на основании полученных сведений из Государственной базы данных "Физические лица" по состоянию на конец 31 декабря 2023 года.





Не позднее 1 февраля 2024 года





ЕНПФ рассчитает сумму целевых требований на одного ребенка к начислению за 2023 отчетный год и внесет ее в информационную систему.





С 1 февраля 2024 года





ЕНПФ откроет целевые накопительные счета получателям целевых накоплений, достигшим и достигающим 18 лет в 2024 году.





Отмечается, что суммы будут доступны для просмотра на интернет-ресурсах электронного правительства и ЕНПФ.









Напомним , всем детям - гражданам Казахстана, рожденным в 2006 году и позже, ежегодно будет начисляться 50% от инвестиционного дохода Национального фонда РК. При этом доход усредняется за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году. Все дети за отчетный год получают одинаковую сумму.





Кроме того, суммы, начисленные детям в предыдущие годы, будут продолжать инвестироваться в составе активов Нацфонда. В результате на них дополнительно будет начисляться инвестиционный доход.





До достижения детьми 18 лет целевые требования будут начисляться без права досрочного снятия. В год достижения детьми 18 лет целевые требования будут зачислены на целевой накопительный счет и после достижения 18 лет совершеннолетние лица получат право использовать накопления на две цели - на улучшение жилищных условий и оплату образования.





В случае смерти участника целевых требований или получателя целевых накоплений, имеющего целевые накопления в ЕНПФ, эти целевые накопления будут наследоваться в порядке, установленном законами Республики Казахстан.





Как получить целевые накопления для улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования из ЕНПФ:





Получатель целевых накоплений, либо его законный представитель должен обратиться к уполномоченному оператору, у которого открывает банковский счет в долларах США и подает электронное заявление на выплату.





Что нужно сделать законным представителям детей:





получить документ, удостоверяющий личность ребенка, в том числе ИИН (если это по каким-то причинам еще не сделано);

проверить наличие и корректность реквизитов: Ф.И.О., дата рождения, ИИН, гражданство несовершеннолетнего лица;

проверить наличие сведений о детях в своем личном кабинете на веб-портале "электронного правительства" в разделе "Сведения о детях".





Если у ребенка:



