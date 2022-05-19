Валютные активы Нацфонда в апреле сократились на 500 млн долларов - Нацбанк

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НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - План по налоговым поступлениям в государственный бюджет за 4 месяца 2022 года исполнен на 110,1%. При плане 4466,4 млрд тенге поступило 4917,2 млрд тенге с перевыполнением на 450,8 млрд тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост в 1,6 раза, или на 1873,5 млрд тенге, сообщили в Комитете государственных доходов РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Республиканский бюджет исполнен на 100,7% (при плане 3290,9 млрд тенге поступило 3 314,8 млрд тенге с перевыполнением на 23,9 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 1,8 раза, или на 1494,5 млрд тенге. Местный бюджет исполнен на 136,3% (при плане 1175,5 млрд тенге поступило 1602,5 млрд тенге с перевыполнением на 427 млрд тенге), с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 31%, или на 379 млрд тенге", - сообщили в комитете.
Поступления в республиканский бюджет более всего выросли по КПН (корпоративный подоходный налог. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) - на 571 млрд тенге, или в 2 раза, по НДС на товары внутреннего потребления - на 433,2 млрд тенге, или в 4,6 раза, по экспортной таможенной пошлине на нефть - на 311,9 млрд тенге, или в 2,1 раза, по НДС на импорт из третьих стран - на 90,4 млрд тенге, или на 39%, по НДС на импорт из стран ЕАЭС - на 53,1 млрд тенге, или на 21%, по налогам на добычу полезных ископаемых - на 41,1 млрд тенге, или на 42,2%.
На рост поступлений повлияли следующие факторы:
- Рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть - на 65,1%, алюминий - на 51,9%, цинк - на 40,9%, свинец - на 16,5% и медь - на 15,4%. Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 56,4%.
- Товарооборот с третьими странами за 4 месяца увеличился в 1,5 раза (экспорт вырос в 1,7 раза, импорт - в 1,2 раза).
- Оборот по реализации за 4 месяца 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 24,4% (с 31 565 млрд тенге до 39 266 млрд тенге).
- За 4 месяца 2022 года рост по данным ЭСФ произошел по деятельности домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления, - в 5,8 раза, информации и связи - в 1,8 раза, искусству, развлечениям и отдыху - в 1,6 раза, предоставлению прочих видов услуг - на 58,4%, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - на 53,0%, образованию - на 37,4%, по сельскому, лесному и рыбному хозяйству - на 35,8%, профессиональной, научной и технической деятельности - на 35,6%, деятельности в области административного и вспомогательного обслуживания - на 25,6%, оптовой и розничной торговле - на 23,8% и строительству - на 23,5%.