Валютные интервенции на $990 миллионов провел Нацбанк в марте

НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - По итогам месяца объем валютных интервенций Национального банка Республики Казахстан составил 990,5 млн долларов США, или 29% от общего объема биржевых торгов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Валютные интервенции проводились для предупреждения переноса внешних шоков на экономику страны и в целях поддержания баланса на внутреннем валютном рынке в первой половине марта, объяснили в пресс-службе НБ РК.
Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за март составили 890,9 млн долларов США. Доля валютных интервенций Национального банка и продаж из Национального фонда составила 55% от общего объема торгов", - говорится в сообщении Нацбанка.
Отмечается, что Нацбанк не осуществлял операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении.
В связи с высоким уровнем геополитической напряженности тенге достигал исторического максимума в 512,17 тенге за доллар США по состоянию на 15 марта 2022 года. Однако после этого траектория движения национальной валюты изменилась в сторону укрепления. Так, 31 марта по итогам торгов на биржевой площадке KASE курс тенге сложился на уровне 467,03 тенге за доллар США, укрепившись с начала марта на 5,7%. Укрепление тенге происходило на фоне коррекции на международных финансовых рынках, а также периода налоговых выплат", - проинформировали специалисты.
По их словам, в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.
При этом отмечаем, что Национальный банк продолжает работу по переходу к полноценному режиму инфляционного таргетирования, необходимым условием для которого являются структурные изменения в экономике, снижение льготного государственного кредитования, а также приверженность принципам свободного плавания обменного курса", - добавили в ведомстве.