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Выбор управляющих инвестиционным портфелем пенсионных активов расширился до пяти

17.11.2022, 17:11 5691
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Выбор управляющих инвестиционным портфелем пенсионных активов расширился. 16 ноября 2022 года заключен договор о доверительном управлении пенсионными активами между АО "ЕНПФ" и АО "ДO "Народного банка Казахстана" Halyk Finance". Банком-кастодианом определен АО "First Heartland Jusan Bank", сообщили в пресс-службе пенсионного фонда.
 

Таким образом, в настоящий момент вкладчик может сделать выбор между пятью управляющими инвестиционным портфелем (далее - УИП), ознакомившись с их инвестиционными декларациями и информацией о комиссионном вознаграждении. Реестр УИП со всеми данными об управляющих компаниях размещен на сайте www.enpf.kz в разделе "Услуги" - "Перевод части накоплений в доверительное управление УИП", - говорится в сообщении.

 
Для передачи пенсионных накоплений УИП вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ с заявлением о выборе УИП.
 
Заявление может быть подано через личный кабинет на сайте ЕНПФ либо при личном обращении в любое региональное отделение фонда.
 
В фонде напомнили, что перевод части пенсионных накоплений, превышающих сумму достаточности, в доверительное управление УИП происходит в течение 30 календарных дней после даты поступления заявления от вкладчика. До момента перевода заявленной суммы управляющему инвестиционным портфелем вкладчик может изменить свое решение о переводе и аннулировать свое заявление.
 

Заявление об изменении УИП и переводе пенсионных накоплений от одного УИП к другому может подаваться не чаще одного раза в год. Заявление на возврат пенсионных накоплений из УИП в доверительное управление Национального банка Республики Казахстан может быть подано не ранее, чем через 2 (два) года после первоначального перевода накоплений в УИП", - отметили в фонде.

 

новости по теме

Госдолг Казахстана достиг 20 трлн тенге - сенатор

17.11.2022, 18:15 5106
Госдолг Казахстана достиг 20 трлн тенге - сенатор
Фото: Depositphotos
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За последние три года госдолг Казахстана вырос более чем на 6 млрд долларов. По состоянию на 1 января 2022 года он составил свыше 165 млрд, заявил на заседании сената депутат Едил Мамытбеков.
 
По его словам, за 5 лет расходы на обслуживание госдолга вырастут еще в 3 раза.
 

Долг правительства уже достиг 20 трлн тенге. В 2023 году эта сумма вырастет еще на 3,2 трлн тенге. То есть контроль за долгом утерян. А это уже вопрос экономической безопасности страны. Стоимость заимствований, их целесообразность, пусть на длительный срок и по льготным условиям, ее влияние на экономику вызывают много вопросов и требуют анализа", - заявил Мамытбеков.

 
Он также попросил Министерство финансов прокомментировать, проводились ли прогнозно-аналитические исследования по обоснованию соглашения по управлению государственным и валовым внешним долгом, суть которой - установление процедур мониторинга госдолга, отслеживание и контроль процессов формирования, изменения и обслуживания долга.
 

Банк развития Казахстана возглавил Нурлан Байбазаров

16.11.2022, 13:35 11346
Банк развития Казахстана возглавил Нурлан Байбазаров
Фото: БРК
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" назначил новым председателем правления АО "Банк развития Казахстана" (БРК) Нурлана Байбазарова.
 
До нынешнего назначения Байбазаров возглавлял АО "Фонд развития промышленности", дочернюю организацию АО "Банк развития Казахстана".
 
Нового главу БРК коллективу представил председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Канат Шарлапаев.
 

Нурлан Байбазаров обладает достаточным опытом работы в финансовых организациях, плодотворно возглавлял Фонд развития промышленности. Хотелось бы отметить сильные управленческие компетенции Нурлана Байбазарова, а также большой опыт работы в экономическом блоке правительства, которые безусловно будут применены в развитии БРК", - отметил глава холдинга.

 
Нурлан Байбазаров родился в 1975 году. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Организация банковского дела".
 
Трудовую деятельность начал в 1997 году в бюджетном департаменте Министерства финансов РК.
 
С 2004 по 2011 годы работал на разных должностях в АО "Банк развития Казахстана", начиная от начальника управления до управляющего директора.
 
С 2013 по 2016 годы занимал должность директора департамента развития отраслей экономики в Министерстве национальной экономики РК.
 
С 2016 года по нынешний день являлся членом совета директоров и председателем правления АО "Фонд развития промышленности".
 
Награжден государственной медалью "Ерең еңбегі үшін".
 

В Казахстане могут вновь повысить базовую ставку - Пирматов

15.11.2022, 16:07 16916
В Казахстане могут вновь повысить базовую ставку - Пирматов
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Базовую ставку снова могут повысить в Казахстане. Все будет зависеть от данных прогнозов, инфляционных ожиданий и других макроэкономических факторов, заявил глава Национального банка Галымжан Пирматов на Х Конгрессе финансистов Казахстана.
 

Сейчас команда (Нацбанка. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) работает над обновлением полноценного прогноза. По его результатам на основании данных и ряда макроэкономических факторов мы примем решение. Если будет необходимость, мы готовы еще раз поднять базовую ставку, и само решение объявим 5 декабря", - цитирует Пирматова kapital.kz.

 
Он обратил внимание, что с момента последнего объявления по базовой ставке ситуация в экономике сильно не изменилась, и подчеркнул, что в краткосрочной перспективе Нацбанк не будет снижать базовую ставку.
 
Также глава Нацбанка отметил, что инфляция в стране будет расти.
 

Мы ожидаем, что до конца года инфляция будет еще расти. По нашему августовскому прогнозу, на следующий год инфляция прогнозируется на уровне 7,5-9,5%. Пятого декабря мы дадим обновленный прогноз. Пока у нас ожидания, что в первом квартале следующего года будет пик инфляции, а потом начнем видеть снижение уровня инфляции", - отметил Пирматов.

 
Напомним, в конце октября Нацбанк повысил базовую ставку до 16% годовых.
 
Позже главный финрегулятор страны объяснил свое решение.
 
Очередное решение по базовой ставке будет принято 5 декабря.
 

Активы Нацфонда с начала года снизились на 5,3%

15.11.2022, 13:25 18291
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Активы Национального фонда увеличились за прошлый месяц на 1,5%, до $52,4 млрд. С начала года фиксируется снижение на 5,3% на фоне превышения использования средств над поступлениями в фонд. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Берик Шолпанкулов в ходе заседания правительства РК.
 

Для выделения трансфертов в республиканский бюджет на сумму 4 трлн тенге с начала года продано валютных активов на $3,8 млрд. На фоне риторики центробанков развитых стран по ужесточению ДКП рынки облигаций и акций продемонстрировали сильное падение с начала года. Однако в октябре был отмечен рост на рынке акций на 7,21%, вследствие чего активы Нацфонда выросли за октябрь на $851 млн", - сказал Берик Шолпанкулов.

 
Валовые международные резервы за октябрь увеличились на $1 млрд, до $85,4 млрд.
 
Золотовалютные резервы выросли за прошлый месяц на 1%, до $33 млрд, и позволяют покрыть порядка 7,1 месяца импорта.
 

Глава КФГД напомнил вкладчикам о подаче заявлений на выплату компенсации по тенговым депозитам

15.11.2022, 12:55 18736
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель КФГД Адиль Утембаев в рамках проводимого в Алматы X Конгресса финансистов Казахстана напомнил вкладчикам о подаче заявлений на выплату компенсации по тенговым депозитам, сообщает пресс-служба Казахстанского фонда гарантирования депозитов.
 

В настоящее время наблюдаем низкую активность подачи заявлений на получение выплат. По состоянию на 11 ноября 2022 года количество поданных заявлений 1,8 миллиона, что составляет менее 35% от общего числа претендующих на получение компенсации", - заявил Адиль Утембаев.

 
Также глава КФГД проинформировал об условиях и сроках программы по выплате компенсации.
 

Хочу напомнить, что вкладчики казахстанских банков, у которых имелись депозиты в тенге, открытые до 23 февраля текущего года, имеют право на получение компенсации от государства в размере 10%. Для этого необходимо подать заявление в банк, где открыт депозит, тем самым подтвердив свое согласие на получение выплаты. Это необходимо сделать до 1 января 2023 года. Также важным условием является сохранение депозита до 24 февраля 2023 года. Также хочу отметить, что компенсация будет начислена на минимальную сумму, которая будет находиться на депозите в течение года", - сообщил он.

 
Адиль Утембаев призвал вкладчиков активнее использовать свое право на получение выплаты.
 

У депозиторов осталось полтора месяца, чтобы подать заявление на выплату, рекомендую не откладывать обращение в банк на конец года. Тем более что это совсем не сложно, многие казахстанские БВУ организовали данный процесс в режиме онлайн, достаточно просто иметь мобильное приложение банка, в котором открыт депозит. В эти же банки всегда можно обратиться за более подробной информацией", - добавил он.

 
В КФГД отметили, что выплаты будут осуществлены после 23 февраля 2023 года.
 

В Минтруда РК назвали средний размер пенсии

15.11.2022, 09:32 20566
В Минтруда РК назвали средний размер пенсии
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За 10 месяцев казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 2,4 трлн тенге. В октябре 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 245,1 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 74,6 млрд тенге, солидарной пенсии - 170,5 млрд тенге, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
 

По состоянию на 1 ноября 2022 года численность пенсионеров составляет 2 млн 268 тысяч человек. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 ноября 2022 года составил 108 993 тенге", - сообщили в ведомстве.

 
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
 
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
 
Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет - 94% от прожиточного минимума. При стаже 33 и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума.
 
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
 
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.
 
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
 

Более 500 млрд тенге переведено в Казахстан за 9 месяцев

14.11.2022, 09:50 24496
Более 500 млрд тенге переведено в Казахстан за 9 месяцев
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан столкнулся с небывалым ранее объемом переводов из-за рубежа. По данным Нацбанка РК, за 9 месяцев 2022 года через системы денежных переводов (СДП) в республику было переведено в общей сложности 504,1 млрд тенге, что на 77,8% больше, чем за весь 2021 год. Об этом сообщает аналитический центр Первого кредитного бюро.
 

Рост переводов начался в марте, но и по прошествии полугодия объемы остаются крайне высокими на фоне показателей предыдущих лет. В течение этого времени были обновлены исторические максимумы по переводам из Кыргызстана, Узбекистана, США, Турции и Таджикистана. Однако главная причина - это увеличение переводов из России, которое происходит на фоне внутренней ситуации, миграции населения и санкционных ограничений. За 9 месяцев 2022 года в Казахстан было переведено 263 млрд тенге, что в 6,2 раз больше, чем годом ранее. Пик пришелся на июнь (66,9 млрд тенге - на 26% больше, чем за весь 2021 год), но и после этого объемы остаются на крайне высоких значениях", - говорится в сообщении.

 
Отмечаются изменения и в росте внутренних переводов по территории Казахстана. В течение II квартала 2022 года резко выросла сумма переводов в рублях, чего не отмечалось ни до, ни после. При этом средний размер переводов в этом случае в разы превосходил средний размер одной транзакции извне. Главным бенефициаром среди платежных систем стала российская же "Золотая корона". Ее доля в общем объеме отправленных в Казахстан переводов выросла за год с 54,9 до 71,5%.
 
На этом фоне рост отправлений за границу кажется незначительным - 5,1%. Но при этом меняется его структура: если объемы месячных переводов в Турцию, Таджикистан, Корею, Грузию и Армению в 2022 году обновили исторические максимумы, то сумма отправленных средств в Россию и (особенно) Кыргызстан снижается.

Ранее сообщалось, что банкам Казахстана планируют разрешить вывозить из страны рубли.
 

Банкам Казахстана планируют разрешить вывозить из страны рубли

11.11.2022, 18:22 34396
Банкам Казахстана планируют разрешить вывозить из страны рубли
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана подготовил проект постановления правительства Республики Казахстан "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан". Документ опубликован для публичного обсуждения до 25 ноября на портале "Открытые НПА".
 

Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей", - говорится в документе.


Вывоз банками второго уровня из Республики Казахстан наличных российских рублей осуществляется для конвертации их в безналичную форму и пополнения своих корреспондентских счетов в иностранных банках.
 
Также предлагается признать утратившим силу постановление правительства Республики Казахстан от 18 июля 2022 года № 490 "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан".
 
Постановление вводится в действие со дня его подписания и действует в течение шестидесяти календарных дней.
 

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