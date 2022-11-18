Выбор управляющих инвестиционным портфелем пенсионных активов расширился до пяти

Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Выбор управляющих инвестиционным портфелем пенсионных активов расширился. 16 ноября 2022 года заключен договор о доверительном управлении пенсионными активами между АО "ЕНПФ" и АО "ДO "Народного банка Казахстана" Halyk Finance". Банком-кастодианом определен АО "First Heartland Jusan Bank", сообщили в пресс-службе пенсионного фонда.
Таким образом, в настоящий момент вкладчик может сделать выбор между пятью управляющими инвестиционным портфелем (далее - УИП), ознакомившись с их инвестиционными декларациями и информацией о комиссионном вознаграждении. Реестр УИП со всеми данными об управляющих компаниях размещен на сайте www.enpf.kz в разделе "Услуги" - "Перевод части накоплений в доверительное управление УИП", - говорится в сообщении.
Для передачи пенсионных накоплений УИП вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ с заявлением о выборе УИП.
Заявление может быть подано через личный кабинет на сайте ЕНПФ либо при личном обращении в любое региональное отделение фонда.
В фонде напомнили, что перевод части пенсионных накоплений, превышающих сумму достаточности, в доверительное управление УИП происходит в течение 30 календарных дней после даты поступления заявления от вкладчика. До момента перевода заявленной суммы управляющему инвестиционным портфелем вкладчик может изменить свое решение о переводе и аннулировать свое заявление.
Заявление об изменении УИП и переводе пенсионных накоплений от одного УИП к другому может подаваться не чаще одного раза в год. Заявление на возврат пенсионных накоплений из УИП в доверительное управление Национального банка Республики Казахстан может быть подано не ранее, чем через 2 (два) года после первоначального перевода накоплений в УИП", - отметили в фонде.