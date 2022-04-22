За пять лет пенсионные накопления казахстанцев увеличились на 5,3 трлн тенге

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НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - За пять лет объем пенсионных накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) увеличился на 5,3 трлн тенге, или на 68%, составив 13,1 трлн тенге (16,1% от ВВП) на 1 января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Среднегодовой рост пенсионных накоплений за 2017 - 2022 годы опережает рост ВВП. Кроме самих пенсионных накоплений увеличились пенсионные взносы, инвестиционные доходы, пенсионные выплаты и т.д.", - проинформировали в ЕНПФ.

Средняя годовая доходность пенсионных активов за 2017 - 2021 годы составила 9,6% при среднегодовой инфляции 6,7%. Показатель накопленной доходности с момента введения накопительной пенсионной системы (НПС) по состоянию на 1 января 2022 год превысил уровень накопленной инфляции в 1,2 раза (681,13% и 546,77%, соответственно).

С 2017 по 2021 год количество участников накопительной пенсионной системы (уникальных вкладчиков и получателей по ОПВ) увеличилось на 1,9 млн человек, или на 20,9%, и составило 10,9 млн человек. Общее количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) по всем видам взносов на 1 января 2022 год составило 11,5 млн единиц. Среднегодовой темп роста ИПС за период составил 4%.

В 2021 году количество активных участников НПС (на ИПС которых в течение года поступил хотя бы один ОПВ) составило 7 млн человек, или 79,5% от численности занятого населения, которая, по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, составляет 8,8 млн человек.

Фондом была проведена работа по реализации законодательства Республики Казахстан. Например, с 2018 года лицам, достигшим пенсионного возраста, можно обращаться по принципу "единого окна" только в центр обслуживания населения (ЦОН); расширены преимущества добровольных пенсионных взносов в налогообложении и возможности использования.

В 2021 году вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года. Основной целью соглашения является формирование пенсионных прав трудящихся государств - членов ЕАЭС на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства и так далее.