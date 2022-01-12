НУР-СУЛТАН. 6 ЯНВАРЯ - Заемщиков "Отбасы банка", Kaspi и Halykbank не будут штрафовать за просроченные во время режима ЧП платежи. Об этом сообщили в финансовом институте, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вкладчиков "Отбасы банка" не будут штрафовать за просроченные платежи с 5 по 19 января. По данным организации, связано это с чрезвычайным положением в стране, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на "Хабар 24"

Kaspi и Halykbank также сообщили, что не будут начислять штрафы и пени за просроченные платежи с 5 по 19 января 2022 года.

Напомним, с сегодняшнего дня приостановили работу банки второго уровня. Простаивают и некоторые банкоматы. Всего их в республике свыше 12 тысяч, и связано это с отсутствием интернета. Кроме того, нет возможности обеспечить безопасность инкассаторов при пополнении банкоматов.