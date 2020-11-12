Жители Казахстана в октябре приобрели более 3000 золотых слитков

Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - В октябре 2020 года жители страны приобрели у банков второго уровня и небанковских обменных пунктов 3066 мерных слитков общим весом 127,6 килограмма, передает Kazakhstan Today.





Всего с 2017 года продано 37 754 золотых слитков общим весом 1,37 тонны, сообщает Национальный банк РК.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 25% - 9505 штук. Далее следуют 100-граммовые - 8 524 штуки (23%) и 20-граммовые - 8514 штук (22%), 5-граммовые - 6667 штук (18%) и 50-граммовые - 4544 штуки (12%).

Лидером среди регионов по покупке слитков является город Алматы (53% от общего количества реализованных слитков), далее следуют Атырау (13%), Нур-Султан (11%) и другие регионы (23%).

На обратный выкуп с момента запуска Программы принято 128 мерных слитков общей массой 3,2 килограмма. Это связано с тем, что золотые слитки являются долгосрочным инструментом инвестирования и накопления сбережений.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском Банке, Jуsan Bank, Банке "ЦентрКредит", а также в небанковских обменных пунктах.

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков - это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту "день в день".

Напоминаем, что каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает слитки от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества слитка. Поэтому рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком Республики Казахстан в 2017 году.

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