Значение индекса KASE снизилось на 1,8% в ноябре

Фото: twitter/kase_kz

НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Казахстанская фондовая биржа KASE опубликовала отчет об основных итогах деятельности за ноябрь 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам месяца значение индекса KASE снизилось на 1,8% и составило 3 684,07 пунктов, сообщается на сайте биржи. https://kase.kz/ru/news/show/1474337/

Объём сделок за прошедший месяц составил 2,9 млрд тенге. Это на 18,7%, или 671,2 млн тенге ниже октябрьских показателей. Больше всего продавались акции АО "Казахтелеком", их было продано на 572,9 млн тенге.

Единственные акции, которые подорожали в ноябре, - акции АО "Банк "ЦентрКредит".

Капитализация рынка акций в ноябре снизилась на 8,4%, до 30,1 трлн тенге, объем торгуемого корпоративного долга вырос на 6,4%, до 15,3 трлн тенге.

В то же время к концу второй декады ноября индекс KASE превысил отметку 3800 пунктов и обновил исторический максимум.

По итогам месяца, физлицами зарегистрировано 8,4 тыс. новых лицевых счетов, всего с начала 2021 года зарегистрировано 81,8 тыс. счетов.