Система Orphus

Победители премии "Комедийная фотография дикой природы - 2022"

09.12.2022, 13:31 4196
Фото: telegram/Nation Geographic

 

новости по теме

Атомный ледокол бороздит просторы Северного Ледовитого океана

06.12.2022, 14:17 14071
Фото: telegram/Nation Geographic

 

Авария на Экибастузской ТЭЦ

02.12.2022, 15:33 30271
Фото: Акимат Экибастуза
Авария на ТЭЦ в Экибастузе оставила весь город без тепла и горячей воды в 35-градусный мороз

 

Спасательной авиацией МЧС впервые проведена тренировка на море

02.12.2022, 15:28 30606
Фото: МЧС РК

 

Большие и маленькие дикие кошки

01.12.2022, 13:34 34846
Фото: telegram/Animal Planet

 

Сакура в снегу

28.11.2022, 21:39 45376
Фото: telegram/Nation Geographic

 

Очаровательная красная панда

25.11.2022, 13:51 56226
Фото: telegram/Animal Planet
 

В Алматы высадили деревья в форме авиационного кода города ALA

21.11.2022, 14:11 67651
Фото: telegram/Новости акимата Алматы
 

В Казахстане прошли внеочередные выборы президента

20.11.2022, 14:28 71636
Фото: @sputnikKZ Большая семья потомственных беркутчи из Текели пришла на голосование с ловчими птицами

 

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?

      Архив опросов