Победители премии "Комедийная фотография дикой природы - 2022"
09.12.2022, 13:31 4196
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После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?