14.03.2025, 10:27 5326
110 собак породы тазы приняли участие в гонке в Карагандинской области
Фото: акимат Карагандинской области
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В Бухар-Жырауском районе организовали открытую гонку среди собак породы тазы. Для того чтобы воздать дань традициям, в преддверии весеннего праздника Наурыз на турнир приехали владельцы 110 собак из Астаны, Павлодара, Кокшетау, Баянаула, Каркаралинска, области Улытау и других населенных пунктов, сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.
Гончие соревновались на двух дистанциях - 500 и 1000 метров.
На дистанции 500 метров первым пришел пес из области Улытау по кличке Алғыр.
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Фото: instagram/dots_foto
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В Астане состоялась торжественная церемония зажжения свыше 30 праздничных елок столицы. В мероприятии приняли участие более 15 тысяч человек.
На всех локациях организовано множество развлечений: ледовые катки, горки, МАФы (малые архитектурные формы), фотозоны и многое другое.
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