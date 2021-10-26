Фото: Актриса Юлия Пересильд (в центре) после приземления спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18". Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели 12 дней на Международной космической станции для съемок фильма "Вызов" и стали первыми в мире, кто снимал художественный фильм в космосе. | tass.com
11 главных фото недели: возвращение Пересильд из космоса, дезинфекция часовни на Ленинградском вокзале, восковой Конор Макгрегор
25.10.2021, 16:50 25273
Комментарии
новости по теме
В Батуми обрушилась часть пятиэтажного жилого дома
08.10.2021, 15:29 333640
Фото: Telegram / @batumchik
Крупный оползень в Сочи: более 70 человек покинули свои поврежденные дома можно так назвать
06.10.2021, 22:48 361504
Фото: Газета.Ru
5 октября крупный оползень разрушил улицу Новошкольную в сочинском селе Сергей-Поле. Дома вместе с фундаментами сместились по ходу движения грунта. Кроме того, наклонились опоры газовых труб и электролиний.
"Оползнем повреждены 22 частных дома в селе Сергей-Поле. В домах, оказавшихся в зоне бедствия, проживают более 70 человек, все они покинули жилища", – уточнил в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.
Читаемое
26.10.2021, 09:16Министр здравоохранения РК озвучил прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции 26.10.2021, 10:18162541Мамин поручил усилить эпидконтроль на госгранице из-за роста заболеваемости COVID-19 в России 26.10.2021, 11:44153550Цой рассказал, во сколько казахстанцам обойдется платная вакцина от КВИ 26.10.2021, 08:35149662Сводка эпидситуации в РК: Нур-Султан вышел из "красной" зоны по COVID-19 26.10.2021, 08:5698686Зоозащитники подозревают, что бойцовых собак тренируют на бездомных псах в Алматинской области 19.10.2021, 11:07363718План вакцинации пересмотрен в Казахстане 22.10.2021, 18:46344008На жительницу столицы упала конструкция с крыши ЖК "Nomad" 22.10.2021, 20:47335476Обнаружены останки женщины, пропавшей два месяца назад в Уральске 19.10.2021, 15:43297028В Нидерландах идентифицировали останки погибшего в концлагере солдата из Казахстана 23.10.2021, 20:27285607В Нур-Султане и семи областях объявили штормовое предупреждение 17.10.2021, 17:511300618В Алматы меняют маршруты трех автобусов 18.10.2021, 08:44825499В двух микрорайонах Алматы временно отключат газ 18.10.2021, 08:18730351В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков 17.10.2021, 16:33637741Официальные страницы сайта премьер-министра Казахстана недоступны из-за фишинговой атаки 01.10.2021, 20:11395254Павлодарский нефтехимический завод перенес плановый ремонт
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?