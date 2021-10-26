5 октября крупный оползень разрушил улицу Новошкольную в сочинском селе Сергей-Поле. Дома вместе с фундаментами сместились по ходу движения грунта. Кроме того, наклонились опоры газовых труб и электролиний.

"Оползнем повреждены 22 частных дома в селе Сергей-Поле. В домах, оказавшихся в зоне бедствия, проживают более 70 человек, все они покинули жилища", – уточнил в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.