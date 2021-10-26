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11 главных фото недели: возвращение Пересильд из космоса, дезинфекция часовни на Ленинградском вокзале, восковой Конор Макгрегор

25.10.2021, 16:50 25273

Фото: Актриса Юлия Пересильд (в центре) после приземления спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18". Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели 12 дней на Международной космической станции для съемок фильма "Вызов" и стали первыми в мире, кто снимал художественный фильм в космосе. | tass.com

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08.10.2021, 15:29 333640

Фото: Telegram / @batumchik

Крупный оползень в Сочи: более 70 человек покинули свои поврежденные дома можно так назвать

06.10.2021, 22:48 361504

Фото: Газета.Ru

5 октября крупный оползень разрушил улицу Новошкольную в сочинском селе Сергей-Поле. Дома вместе с фундаментами сместились по ходу движения грунта. Кроме того, наклонились опоры газовых труб и электролиний.

"Оползнем повреждены 22 частных дома в селе Сергей-Поле. В домах, оказавшихся в зоне бедствия, проживают более 70 человек, все они покинули жилища", – уточнил в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.

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