26.12.2022, 10:56 3121
68 законов и 238 часов в самолете: итоги деятельности Токаева за 2022 год
Фото: Telegram/bort_01
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23.12.2022, 15:38 15461
Президент Токаев открыл мемориал жертвам январской трагедии в Алматы
Фото: telegram/БОРТ №1
23.12.2022, 14:01 16316
Из столицы в Боровое отправился Новогодний экспресс
Фото: telegram/orda_kz
В преддверии Нового года АО "Пассажирские перевозки" запустило комфортабельный новогодний электропоезд в Щучинско-Боровскую курортную зону. Для создания праздничной атмосферы у пассажиров состав оформлен в национальном и новогоднем стиле.
23.12.2022, 13:40 16706
Спасатели пришли на помощь застрявшим на высоте туристам
Фото: МЧС РК
Такую легенду учений отработали в Восточном Казахстане.
По легенде двое сноубордистов застряли на высоте на горнолыжном подъемнике, который остановился вследствие технической неисправности. На помощь оперативно прибыли сотрудники службы ЧС. Они с помощью альпинистского снаряжения добрались до замерзающих туристов и спустили их на землю. Осмотрели и разметили в теплом помещении базы, напоили горячим чаем.
Сотрудники ДЧС ВКО также обучили отдыхающих правилам безопасности в зимний период и действиям до прибытия служб ЧС, чтобы не получить обморожения и не попасть в лавину.
22.12.2022, 13:05 21156
Нацбанк выпустил монеты "Сакский стиль" с изображением барсов и оленей
Фото: Нацбанк РК
22.12.2022, 12:59 21576
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан
Фото: Акорда
19.12.2022, 12:39 30696
Аргентина - чемпион мира 2022 года
Фото: gazeta.ru
Вчера в Лусаиле состоялся финал чемпионата мира - 2022 по футболу, в котором встретились сборные Аргентины и Франции. Аргентина выиграла чемпионат мира - 2022, одолев Францию (3:3, 4:2 по пенальти).
Сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира по футболу. В дополнительное время снова отличился Месси, а потом - Мбаппе. Все решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счетом 4:2.
Лучшим игроком турнира был признан нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.
15.12.2022, 17:41 43876
Булат Аюханов. Tributе
14.12.2022, 14:12 47821
Состоялось открытие турнира по хоккею с шайбой на Кубок министра по ЧС РК
Фото: МЧС РК
14 декабря в столице состоялось открытие турнира на Кубок министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди правоохранительных и силовых структур, посвященного Дню Независимости Республики Казахстан и памяти погибшего при спасении людей столичного пожарного Аскара Забикулина.
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В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?