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Праздничный салют ко Дню Республики

25.10.2022, 23:57 556
Фото: Акимат Алматы

 

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В небе над Алматы развернули самый большой флаг Казахстана

22.10.2022, 21:41 13181
Фото: Изтурган Алдауев



В Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты

22.10.2022, 15:06 14706
В Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты

В пятницу, 21 октября, завершился этап регистрации кандидатов на выборах президента.
 
Следующий этап - это предвыборная агитация. 19 ноября наступит день тишины перед выборами.
 
На внеочередных выборах главы государства зарегистрированы шесть кандидатов.


Краски осени

22.10.2022, 15:00 26931

Фото: 35photo.pro Copyright by Ilya Melikhov

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​Невероятное дерево Гинкго возрастом в 1400 лет

22.10.2022, 14:01 73791

Фото: telegram/Nation Geographic

Предполагают, что дерево было посажено при императоре Ли Шимин из династии Тан а сам вид растений существует 200 миллионов лет. Осенью в горный район Чжуннань съезжаются тысячи людей со всего Китая и из-за рубежа, чтобы оценить и запечатлеть на камеру величавую красоту дерева и золотого листопада.

Источник: Nation Geographic

Кандидаты в президенты Казахстана

11.10.2022, 16:47 24336
Кандидаты в президенты Казахстана


Осень в горах Алма-Аты

10.10.2022, 14:02 42071

Алма-Ата празднует День города

18.09.2022, 20:04 99516

Пожары в Костанайской области

05.09.2022, 00:09 141611

Фото: МЧС РК

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      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

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