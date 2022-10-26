Праздничный салют ко Дню Республики
новости по теме
В небе над Алматы развернули самый большой флаг Казахстана
В Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты
В пятницу, 21 октября, завершился этап регистрации кандидатов на выборах президента.
Следующий этап - это предвыборная агитация. 19 ноября наступит день тишины перед выборами.
На внеочередных выборах главы государства зарегистрированы шесть кандидатов.
Краски осени
Фото: 35photo.pro Copyright by Ilya Melikhov
Используемые материалы взяты с сайта 35PHOTO.pro. Все права принадлежат авторам.
Невероятное дерево Гинкго возрастом в 1400 лет
Фото: telegram/Nation Geographic
Предполагают, что дерево было посажено при императоре Ли Шимин из династии Тан а сам вид растений существует 200 миллионов лет. Осенью в горный район Чжуннань съезжаются тысячи людей со всего Китая и из-за рубежа, чтобы оценить и запечатлеть на камеру величавую красоту дерева и золотого листопада.
Источник: Nation Geographic
Кандидаты в президенты Казахстана
Читаемое
25.10.2022, 13:46В Казахстане произошел сбой в работе WhatsApp 25.10.2022, 08:2822506Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник 25.10.2022, 11:5518656В Уральске женщина с малолетними детьми была вынуждена ночевать на остановке 25.10.2022, 09:0116596Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики 25.10.2022, 14:5015161Теплоснабжение в Риддере обещают восстановить до конца дня 22.10.2022, 14:0173711Невероятное дерево Гинкго возрастом в 1400 лет 20.10.2022, 14:4065786В РК цены на свежие овощи выросли на 10% за год 20.10.2022, 17:4565351Яйца резко подорожали в Казахстане 22.10.2022, 21:1665251Штормовое предупреждение объявили в шестнадцати областях 22.10.2022, 20:1163636В небе над Алматы развернули самый большой флаг Казахстана 03.10.2022, 09:17161336Премьер-министр поручил разгрузить школьников от тяжелых рюкзаков 03.10.2022, 09:46160796В школах Казахстана введена пятидневная рабочая неделя 28.09.2022, 15:35146506Девять учителей с поддельными дипломами выявили в Мангистауской области 06.10.2022, 12:18145016Аймагамбетов указал на невозможность трудоустройства российских учителей в Казахстане 02.10.2022, 09:00144461Ряд алматинских вузов и колледжей перенесут в Конаев
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?