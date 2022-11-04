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Цветные озера Казахстана

03.11.2022, 09:43 3876
Цветные озера Казахстана
Фото: earthobservatory.nasa.gov
Астронавт на борту Международной космической станции (МКС) сделал фотографию, на которой запечатлен ряд маленьких озер в степях Западного Казахстана. Они проявились на фото необычными цветами - темно-зеленым и коралловым.
 
Специалисты NASA объясняют этот феномен находящимися в воде микроорганизмами.
 

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Байкальский дзен

28.10.2022, 14:34 17786
Фото: telegram/GeoNews Planet
Этo явление называется "байкальский дзен". Днем камни нагреваются от солнца и растапливают лед под coбой, а ветреность на озере помогает создать тонкую ножку под камнем, создавая настоящее произведение искусства.
 

Фоторепортаж "Движение"

27.10.2022, 13:20 21451
Фото: 35photo.pro Copyright by Abdul Baqi
Используемые материалы взяты с сайта 35PHOTO.pro. Все права принадлежат авторам.
 

Праздничный салют ко Дню Республики

25.10.2022, 23:57 26816
Фото: Акимат Алматы

 

В небе над Алматы развернули самый большой флаг Казахстана

22.10.2022, 21:41 39381
Фото: Изтурган Алдауев



В Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты

22.10.2022, 15:06 40966
В Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты

В пятницу, 21 октября, завершился этап регистрации кандидатов на выборах президента.
 
Следующий этап - это предвыборная агитация. 19 ноября наступит день тишины перед выборами.
 
На внеочередных выборах главы государства зарегистрированы шесть кандидатов.


Краски осени

22.10.2022, 15:00 53131

Фото: 35photo.pro Copyright by Ilya Melikhov

Используемые материалы взяты с сайта 35PHOTO.pro. Все права принадлежат авторам.

​Невероятное дерево Гинкго возрастом в 1400 лет

22.10.2022, 14:01 99951

Фото: telegram/Nation Geographic

Предполагают, что дерево было посажено при императоре Ли Шимин из династии Тан а сам вид растений существует 200 миллионов лет. Осенью в горный район Чжуннань съезжаются тысячи людей со всего Китая и из-за рубежа, чтобы оценить и запечатлеть на камеру величавую красоту дерева и золотого листопада.

Источник: Nation Geographic

Кандидаты в президенты Казахстана

11.10.2022, 16:47 50206
Кандидаты в президенты Казахстана


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      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

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