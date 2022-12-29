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Детеныши тюленей греются на солнышке
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Спасатели пришли на помощь застрявшим на высоте туристам
Фото: МЧС РК
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Такую легенду учений отработали в Восточном Казахстане.
По легенде двое сноубордистов застряли на высоте на горнолыжном подъемнике, который остановился вследствие технической неисправности. На помощь оперативно прибыли сотрудники службы ЧС. Они с помощью альпинистского снаряжения добрались до замерзающих туристов и спустили их на землю. Осмотрели и разметили в теплом помещении базы, напоили горячим чаем.
Сотрудники ДЧС ВКО также обучили отдыхающих правилам безопасности в зимний период и действиям до прибытия служб ЧС, чтобы не получить обморожения и не попасть в лавину.
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19.12.2022, 12:39 36326
Аргентина - чемпион мира 2022 года
Фото: gazeta.ru
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Вчера в Лусаиле состоялся финал чемпионата мира - 2022 по футболу, в котором встретились сборные Аргентины и Франции. Аргентина выиграла чемпионат мира - 2022, одолев Францию (3:3, 4:2 по пенальти).
Сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира по футболу. В дополнительное время снова отличился Месси, а потом - Мбаппе. Все решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счетом 4:2.
Лучшим игроком турнира был признан нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.
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