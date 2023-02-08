07.02.2023, 16:31 2906
В Турции и Сирии произошло одно из сильнейших землетрясений
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03.02.2023, 22:57 18551
Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область
Фото: Президент возложил цветы к памятнику писателю Шерхану Муртазе / Акорда
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03.02.2023, 09:56 20826
В Туркестанской области ликвидируют последствия паводков
23.01.2023, 09:33 45881
В Китае встретили Новый год по лунному календарю
Фото: russian.news.cn
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Традиционный Новый год, который отмечают в Китае и многих других странах Восточной Азии, приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния.
Как правило, праздник выпадает на промежуток между 21 января и 21 февраля.
В 2023-й китайский Новый год наступил 22 января, а фестивали и народные гулянья, приуроченные к этому празднику, продолжаются до 5 февраля.
Это самый продолжительный праздник стран Восточной Азии, который длится больше двух недель.
22.01.2023, 10:05 46241
Визит главы государства в Костанайскую область
17.01.2023, 12:40 59791
Президент Казахстана находится с официальным визитом в ОАЭ
12.01.2023, 19:02 69701
Световые столбы в зимнем небе северного Казахстана
Фото: instagram/tipavlo.dar
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Суровые холода подарили жителям Актогайского района Павлодарской области потрясающее зрелище.
Фотограф запечатлел редкое природное явление "морозные столбы": низкие температуры и крошечные хлопья льда создают иллюзию световых столбов, уходящих в ночное небо.
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