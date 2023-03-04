03.03.2023, 17:14 4506

В Алматы зацвели первые подснежники


 
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02.03.2023, 08:40 8221

Семья орангутангов подружилась с выдрами

Фото: telegram / Nation Geographic
В Бельгийском зоопарке вопреки всему семья орангутангов подружилась с выдрами.
 
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23.02.2023, 18:30 30246

В Астане при строительстве очередного здания срубили многолетние деревья


 
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18.02.2023, 08:43 53951

Казахстанские спасатели в Турции

Фото: МЧС РК

 
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18.02.2023, 01:53 55516

Животный мир Чукотки

Фото: telegram | Путешествия Колумба
Несмотря на суровые климатические условия, животный мир Чукотки очень разнообразен.

Здесь, как нигде в России, можно увидеть самых удивительных животных в их естественной среде обитания. На территории Чукотского края обитает около 60 видов млекопитающих и более 200 видов птиц, а в Чукотском море - примерно 50 видов рыб.

Чукотку населяют величественные северные олени, роскошные горностаи, длиннохвостые суслики, белые и бурые медведи, лисы и песцы, росомахи и полярные волки.
 
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13.02.2023, 23:42 66456

Спортивные достижения Казахстана на чемпионате Азии по легкой атлетике

Фото: Женская сборная Казахстана выиграла эстафету на чемпионате Азии по легкой атлетике / kazsports.kz
В Астане завершился Х чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. Сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата Азии.
 
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07.02.2023, 16:31 83506

В Турции и Сирии произошло одно из сильнейших землетрясений

Фото: twitter/@dw_turkce

 
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03.02.2023, 22:57 99196

Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область

Фото: Президент возложил цветы к памятнику писателю Шерхану Муртазе / Акорда

 
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03.02.2023, 09:56 100911

В Туркестанской области ликвидируют последствия паводков

Фото: МЧС РК

 
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