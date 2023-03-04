03.03.2023, 17:14 4506
В Алматы зацвели первые подснежники
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02.03.2023, 08:40 8221
Семья орангутангов подружилась с выдрами
Фото: telegram / Nation Geographic
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В Бельгийском зоопарке вопреки всему семья орангутангов подружилась с выдрами.
23.02.2023, 18:30 30246
В Астане при строительстве очередного здания срубили многолетние деревья
18.02.2023, 01:53 55516
Животный мир Чукотки
Фото: telegram | Путешествия Колумба
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Несмотря на суровые климатические условия, животный мир Чукотки очень разнообразен.
Здесь, как нигде в России, можно увидеть самых удивительных животных в их естественной среде обитания. На территории Чукотского края обитает около 60 видов млекопитающих и более 200 видов птиц, а в Чукотском море - примерно 50 видов рыб.
Чукотку населяют величественные северные олени, роскошные горностаи, длиннохвостые суслики, белые и бурые медведи, лисы и песцы, росомахи и полярные волки.
13.02.2023, 23:42 66456
Спортивные достижения Казахстана на чемпионате Азии по легкой атлетике
Фото: Женская сборная Казахстана выиграла эстафету на чемпионате Азии по легкой атлетике / kazsports.kz
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В Астане завершился Х чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. Сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата Азии.
07.02.2023, 16:31 83506
В Турции и Сирии произошло одно из сильнейших землетрясений
03.02.2023, 22:57 99196
Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область
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