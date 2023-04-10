09.04.2023, 16:17 2416

Ауызашар от имени Президента в Акорде

Фото: Акорда

 
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04.04.2023, 23:23 15811

Новый состав правительства Казахстана

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов о назначении министров.

Кабинет министров обновили всего два человека.

  • Мурат Нуртлеу - назначен замом премьера и министром иностранных дел;
  • Алмасадам Саткалиев - занял пост министра энергетики.

Остальные руководители министерств в новом кабинете сохранили свои посты.
 
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03.04.2023, 12:18 21346

Занятия газодымозащитников по преодолению огневой полосы

Фото: МЧС РК
В Мангистауской области проведены занятия по преодолению огневой полосы психологической подготовки.

Газодымозащитная служба одной из первых берет на себя ответственность по спасению жизни и эвакуации людей из задымленных помещений, так как именно ее звенья призваны работать в непригодной для дыхания среде. Чтобы повысить профессиональное мастерство и боевую готовность газодымозащитников, среди личного состава Актауского гарнизона проведены занятия по преодолению огневой полосы.
 
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21.03.2023, 21:04 58551

Шоу конных наездников Nomad Stunts

Фото: telegram / aqorda_resmi

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21.03.2023, 12:45 60716

В Астане отмечают Наурыз мейрамы  

Фото: Акорда



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Теги:ТокаевфотографииАстанаНаурыз
19.03.2023, 21:25 65891

Как проходит голосование на избирательных участках в Алматы

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18.03.2023, 23:07 72891

Алматы готовится к Наурызу

Фото: telegram / almaty_akimat

 
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16.03.2023, 15:09 82301

Лучшие работы 3-го интернет-фестиваля фотографий о Тибете

Фото: russian.people.com.cn

 
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08.03.2023, 22:11 107201

Весна на городских улицах


 
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