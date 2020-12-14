В Центральном выставочном зале ГМИ РК им. А. Кастеева проходит выставка елочных игрушек из семейной коллекции Валерия и Светланы Крупко «РЕТРО ЕЛКА».

Елочные игрушки — один из главных символов новогоднего праздника. Это не просто красивое убранство елки, но и традиция каждого дома, семейные воспоминания.

Семья Крупко собирает новогодние украшения уже 10 лет, коллекция

насчитывает 2000 экземпляров. Здесь изделия и отечественного,

производства, и «гости» из Германии, Польши, Чехии. Из стекла и ваты, картона и стекляруса, они приносят с собой праздник и радость в наши дома.

Но новогодние игрушки — не просто нарядные безделушки. Они умеют

«разговаривать». Рассматривая их, вы сможете узнать историю государства,

его успехи и стремления. Недаром выпуск елочных игрушек продолжался

даже во время Великой отечественной войны, хотя, казалось бы, ну, какой там праздник...



На выставке экспонаты разделены на несколько временных периодов, и вы можете познакомится с редкими экземплярами, выполненными в различных техниках.

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