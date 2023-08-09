Фестиваль циркового искусства прошел в Алматы
В Алматы с 26 по 30 июля состоялся I Международный фестиваль циркового искусства ALMATY CIRCUS FESTIVAL в Казахском государственном цирке. Фестиваль проходил впервые в Казахстане и за 5 дня цирк посетило порядка 8 тысяч человек.
Мы проводим подобный фестиваль впервые и тем самым руководствуемся простой целью сохранения, развития и продвижения лучших достижений отечественного циркового искусства в мире", - отметил Максат Жаиков, директор Казахского государственного цирка.
В течение всех пяти дней фестиваля на одной сцене выступили артисты и циркачи из 14 стран мира: Казахстана, Германии, Вьетнама, Эфиопии, Якутии, Украины, Беларуси, России, Великобритании, Литвы, Чехии, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.
Цирковой манеж стал для всех участников и гостей фестиваля местом дружеского общения, платформой для новых знакомств, возможностью установить перспективные и плодотворные рабочие отношения между странами и артистами. Это первый фестиваль, который планируется проводить ежегодно", - отметила Елена Петрикова, режиссер-постановщик фестиваля, народная артистка Удмуртской Республики и главный режиссёр Росгосцирка.