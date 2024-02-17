16.02.2024, 21:05 3381

Алматы после сильного снегопада


 
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13.02.2024, 14:07 11266

Зеленый дракон и красные фонарики: как отмечают китайский Новый год

Фото: Xinhua/Li Gang

 
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08.02.2024, 10:54 26641

В Медеуском районе Алматы на жилые дома сошел оползень

Фото: Акимат Алматы
8 февраля в 02.20 поступила информация о том, что в микрорайоне Тау-Самал Медеуского района Алматы на улице Олимпийская из-за переувлажнение грунта техногенного характера произошел сход оплывины объемом 3200 кубометров. Повреждены два частных жилых дома.




Силами ДЧС Алматы и республиканского оперативно-спасательного отряда найдено тело одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются. Оказана экстренная психологическая помощь родственникам и соседям.


На месте происшествия обнаружены и извлечены тела погибших мужчины 1984 г.р., женщины 1980 г.р. и двух юношей 2007 г.р.", - сообщили в ДЧС.


 
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07.02.2024, 15:47 30096

Новый состав правительства Казахстана


 
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30.01.2024, 15:02 47391

Взрыв газового баллона в Карагандинской области

Фото: gov.kz
Чрезвычайная ситуация местного масштаба объявлена после взрыва газа в двухэтажном жилом доме, который произошел сегодня ночью в поселке Ботакара Карагандинской области.


На момент взрыва в доме находились 35 человек. Позже из-под завалов были извлечены двое погибших и пятеро травмированных, в том числе трое детей.
 
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28.01.2024, 13:25 56006

Список алматинских ЖК, не рекомендуемых для покупки жилья

Список алматинских ЖК, не рекомендуемых для покупки жилья
На сегодня список состоит из 45 жилых комплексов (ЖК). Об этом сообщает управление градостроительного контроля Алматы.

Акимат Алматы

Реестр пополнился ЖК, не имеющими полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимыми с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.

В список вошли также объекты без разрешительных документов, строительство которых еще не начато. По информации управления, предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов.
 
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25.01.2024, 17:11 64501

В Алматы поздравили ветеранов с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

25 января 2024 года в 12.00 в актовом зале генерального консульства Российской Федерации в Алматы состоялось чествование проживающих в Алматы участников блокады и вручение им памятной награды к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

 
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19.01.2024, 16:11 81601

Балет "Снежная Королева". "Молодой балет Алматы"

Фото: Молодой балет Алматы

"Молодой балет Алматы" на сцене Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова представил балетный спектакль "Снежная Королева". Зимняя сказка ожила в танцевальном оформлении от ведущих солистов балетной труппы по мотивам известной с детства одноименной сказочной истории датского писателя Ганса Христиана Андерсена. История, рассказанная языком танца на музыку А. Глазунова, Ц. Кюи, М. Мусоргского, в постановке Майлена Тлеубаева. Гастроли длились два дня и прошли при полном аншлаге!

 
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16.01.2024, 14:46 86566

Обитатели Алматинского зоопарка

Фото: Михаил Сорокоумов - instagram/mihailsorokoumov54
Фотограф Михаил Сорокоумов на своей странице в Instagram делится уникальными фотографиями обитателей Алматинского зоопарка, среди которых: белая медведица, зебры, особи амурского тигра, самка шимпанзе, розовый фламинго и другие животные.
 
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      В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?

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