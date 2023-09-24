Алтын-Эмель и Барсакельмес вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Межправительственный комитет по охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО включил в Список всемирного наследия территории национального парка Алтын-Эмель и заповедника Барсакельмес как части транснациональной номинации "Холодные зимние пустыни Турана", внесенной совместно Республикой Казахстан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан, сообщает Министерство иностранных дел РК.
Решение об этом было принято на расширенной 45-й сессии Комитета, проходящей в столице Королевства Саудовская Аравия.
На территории пустынь Казахстана, Узбекистана и Туркменистана отмечается одна из самых высоких в мире разниц максимума и минимума температуры воздуха. По мнению ученых, они наглядно демонстрируют эволюцию и адаптацию наземных экосистем к экстремальным климатическим условиям. При этом они являются домом для целого ряда редких животных, таких как куланы, джейраны, сайгаки, и растений, таких как саксаул. Напомним, что несколько лет назад Алтын-Эмель и Барсакельмес получили статус биосферных резерватов ЮНЕСКО.