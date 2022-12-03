Госорганам поручено в течение трех дней определить наиболее уязвимые ТЭЦ и тепловые сети в КазахстанеГосорганам поручено в течение трех дней определить наиболее уязвимые ТЭЦ и тепловые сети в Казахстане
Авария на Экибастузской ТЭЦ
02.12.2022, 15:33 3101
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После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?