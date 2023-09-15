11.09.2023, 23:33 14221

Число погибших в результате землетрясения в Морокко превысило 2 тысячи человек

Фото: Кадр с видео Xinhua
Марокканские спасатели на месте разрушений разбирают завалы в поисках пострадавших.
 
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11.09.2023, 11:23 19046

Сборная Казахстана обыграла футболистов Северной Ирландии в отборе на Евро-2024

Фото: t.me/ptrkkz


 
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09.09.2023, 11:10 47946

Новый состав правительства РК

В субботу, 2 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов, касающихся кадровых перестановок в правительстве.

 
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08.09.2023, 02:08 38731

Сборная Казахстана проиграла Финляндии

Фото: instagram/kff_team
 
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05.09.2023, 21:49 48401

Стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс - 2023"

Фото: Акорда
Глава государства высоко оценил уровень подготовленности задействованных подразделений. Президент отметил важность проведения подобных военных учений в условиях сложной геополитической обстановки.

По мнению Главы государства, наша армия должна быть высокопрофессиональной, мобильной и готовой выполнять самые сложные боевые задачи.

Главе государства - Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Касым-Жомарту Токаеву были представлены возможности предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса по производству и ремонту вооружения и военной техники.
 
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04.09.2023, 22:45 58606

Жители Астаны приняли участие в пожарно-тактическом учении

Фото: МЧС РК
В рамках поручения Главы государства МЧС продолжает проводить учения в многоэтажных жилых комплексах.

Особое внимание было уделено детям. Сотрудники МЧС ознакомили их со своей техникой и оборудованием.

В ходе учения отработана тактика тушения пожаров и эвакуации людей в высотных домах.
 
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02.09.2023, 14:33 57446

Летчики КНБ, Погранслужбы и МЧС Казахстана провели тактические учения

Фото: КНБ РК
26 - 29 августа 2023 года в Алматинской и Мангистауской областях Авиационной службой КНБ с привлечением подразделений Пограничной службы и Министерства по чрезвычайным ситуациям проведены летно-тактические учения.

В ходе мероприятия отработаны задачи по повышению уровня боеготовности, слаженности совместной работы и выполнению сложных элементов пилотирования.
 
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01.09.2023, 19:45 77391

1 сентября - День знаний

1 сентября в Казахстане отмечается День знаний. Сегодня в казахстанских школах состоится церемония первого звонка, знаменующая начало нового учебного года. Напомним, в Казахстане вернули прежнюю продолжительность учебного года, он продлится 34 недели и завершится 25 мая.

Всего 2023-2024 учебный год начинают около 3,9 млн казахстанских ребят.
 
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31.08.2023, 12:26 195181

Суперлуние - 2023 в Алматы

Суперлуние - это, когда Луна находится в минимальной точке от Земли. Если бы Луна вращалась по круговой орбите и расстояние всегда были одинаковыми, то видимый диаметр Луны никогда бы не менялся. У Луны слегка вытянутая орбита и за счет этого в определенные периоды, когда она находится на минимальном расстоянии от Земли, мы можем увидеть более яркую Луну, чем обычно", - рассказала в интервью специалист Астрофизического институт имении Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина.


В этом году четыре суперлуния. Одно уже прошло в июле, второе казахстанцы наблюдали 1 на 2 августа, третье прошло с 30 на 31 августа и последнее 28 сентября. 30 августа расстояние Луны от Земли составило - 357 тысяч 354 километра.

 
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      Ваше мнение

      По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?

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