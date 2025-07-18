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В рамках маршрута по Центральной Азии участники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" побывали в одном из древнейших городов Таджикистана - Худжанде. Здесь они посетили грандиозный музейно-культурный комплекс, архитектура которого поразила экспедицию своим восточным величием.





Здание с бирюзовыми куполами и тончайшими мозаичными узорами внешне напоминает мавзолей и выделяется среди городского ландшафта как современный символ духовной и исторической памяти. Внутри - экспозиции, посвященные истории, культуре, труду и искусству таджикского народа. Просторные залы украшают бронзовые барельефы, монументальные скульптуры, предметы быта, образцы ремесел и живописные диорамы. Особое внимание привлекла скульптура средневекового поэта - фигура словно обращается к посетителям, приглашая услышать голос прошлого.





Ознакомление с этим музеем дало участникам возможность прикоснуться к культурной эволюции региона - от древней Согдианы до советской эпохи и современного национального возрождения.





Сразу по прибытии в Худжанд экспедицию встретили с национальным размахом - под звуки карная и сурная с хороводами, песнями, традиционными танцами и хлебом-солью. Этот теплый прием стал не просто жестом гостеприимства, а живым напоминанием о силе культурных традиций и уважении к гостям.





После насыщенной программы в Худжанде экспедиция отправилась в Истаравшан - город с более чем двухтысячелетней историей, некогда известный как Уструшана. Там участники поднялись на холм, где возвышается восстановленная крепость Мугтеппа. Массивные башни, купольные формы и фортификационные стены создают образ средневековой цитадели, откуда открываются живописные виды на город и окрестные холмы.





Уже у подножия крепости участников вновь встретили с песнями, танцами и угощениями. Бронзовые фигуры древних воинов на территории крепости, величие стен и тишина старинных залов усиливали ощущение исторического погружения. Несмотря на современную реконструкцию, здесь сохранилась подлинная атмосфера древнего города-государства.





Посещение Худжанда и Истаравшана стало для участников экспедиции не просто географическим перемещением, а глубоким погружением в культурное и историческое пространство Таджикистана. Эти места наполнили маршрут новым смыслом - связали воедино прошлое и настоящее, архитектуру и дух народа, его поэзию, силу и достоинство.