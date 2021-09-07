2 сентября исполняется 95 лет со дня рождения советского и российского актёра театра и кино, народного артиста СССР Евгения Леонова. Его помнят по ярким образам в фильмах «Джентльмены удачи», «Белорусский вокзал», «Кин-дза-дза!», «Полосатый рейс», «Старший сын», «Мимино» и многих других. Актёр снимался у таких режиссёров, как Эльдар Рязанов, Александр Митта, Георгий Данелия. Кроме того, он играл в «Ленкоме», театрах имени Станиславского и имени Маяковского.

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