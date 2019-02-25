«Это шоу, чтобы уничтожить спокойную жизнь»: на венесуэльско-колумбийской границе произошли беспорядки

Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией, откуда попытались провезти гуманитарную помощь. При этом сторонники оппозиции пытаются прорвать кордон. Так, они направили пустой автобус на группу полицейских, предварительно забросив внутрь бутылки с зажигательной смесью. Он не доехал до представителей правопорядка и сгорел в нескольких десятках метров. В ответ на действия протестующих полиция использует слезоточивый газ и резиновые пули, пытаясь разогнать демонстрации.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства