04.12.2024, 09:59 1876
Фестиваль "Сыбаға" собрал мастеров ремесел и этнодизайнеров в Актобе
Фото: Акимат Актюбинской области
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В украшенном в национальном стиле Центре искусств актюбинские мастера ремесел, швеи и ювелиры выстроили свои изделия для ярмарки-выставки. Глава области лично познакомился с авторскими работами каждого мастера. На ярмарку-выставку были приглашены около 50 ремесленников.
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01.12.2024, 20:45 13651
Китайское посольство представило павильон товаров на Рождественской благотворительной ярмарке в Астане
Фото: Посольство КНР в РК
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В Астане проходит Рождественская благотворительная ярмарка, организованная дипломатическим корпусом Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
Это очень большой праздник. Благотворительное мероприятие направлено на оказание помощи нуждающимся семьям в Казахстане. Им нужна помощь, и, конечно, нам это небезразлично, поэтому мы всегда принимаем самое активное участие в таких мероприятиях, организованных дипломатическим корпусом в Казахстане", - прокомментировал мероприятие Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо.
18.11.2024, 11:16 43941
Победительницей конкурса "Мисс Вселенная 2024" стала Виктория Кьер Тейлвиг из Дании
Фото: Raquel Cunha/Reuters
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В Мехико назвали имя победительницы 73-го конкурса "Мисс Вселенная". Лучшей жюри признало представительницу Дании Викторию Кьер Тейлвиг.
03.11.2024, 08:40 78596
Казахстанский художник Камиль Муллашев отметил 80-летие
05.10.2024, 21:07 134346
Учения "Нерушимое братство - 2024" в Казахстане
01.10.2024, 12:18 138536
Казахская порода тазы получила международное признание
Фото: Рубен Казарян instagram/rubenkazaryanproduction
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Впервые в истории выставок Международной кинологической федерации (FCI) собаки породы "Казахский тазы" официально выставлялись в 10-ой породной группе борзых.
Выставка прошла в Алматы 28 и 29 сентября. Всего в эти дни приняли участие более 500 собак из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России. Судьями выступили международные эксперты из Нидерландов, Словакии, Греции и Китая.
13.09.2024, 17:05 183956
Ландшафтный парк Нарат в начале осени
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Уезд Синьюань, ландшафтный парк Нарат находится в уезде Синьюань (Кюнес) Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай). Через парк, который с трех сторон окружен горами, протекает извилистая река Кюнес. Здесь сохранились самобытные народные обычаи и богатая степная культура, сообщает ИА "Синьхуа".
08.09.2024, 15:29 194336
В Астане прошла церемония открытия V Всемирных игр кочевников
Фото: Akorda
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Всемирные игры кочевников - международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В основе соревнований - народные игры исторически кочевых народов центральной Азии. ВИК направлены на развитие этноспортивного и этнокультурного движения как наследия человеческой цивилизации.
Всемирные игры кочевников включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
08.09.2024, 10:53 195576
В горах Алматы выпал снег
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?