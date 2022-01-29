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Фотографии с первых зимних Олимпийских игр в Шамони, Франция, 1924 год

28.01.2022, 16:09 5516

Фото: pressa.tv. Чарльз Джутро - первый спортсмен, завоевавший золотую медаль на зимних Олимпийских играх на дистанции 500 м.

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Как выглядит Пекин перед Олимпиадой

28.01.2022, 21:50 4291

Фото: gazeta.ru. Сотрудник охраны на фоне плаката с символикой Олимпийских игр в Пекине

Алматинская трагедия

12.01.2022, 22:13 59541

Фото: facebook | Сергей Алексеенок

Новый состав правительства Казахстана

12.01.2022, 10:04 55436
Новый состав правительства Казахстана


Заседание правительства Казахстана 12.01.2022 (инфографика)

12.01.2022, 10:03 59021

Фото: кадр из видео youtube/PrimierMinister_kz

Праздничный салют в честь 30-летия Независимости Казахстана запустили в Нур-Султане

16.12.2021, 15:39 187176

Фото: astana.gov.kz

Красиво прийти: в Эйлате завершился конкурс «Мисс Вселенная»

14.12.2021, 18:30 219861

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В израильском городе Эйлат прошел финал конкурса «Мисс Вселенная». 21-летняя индийская актриса и модель Харнааз Сандху стала победительницей конкурса.

Игроки «Зенита» вышли на поле с бездомными собаками

05.12.2021, 10:08 394308

Фото: gazeta.ru

На матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты петербургского «Зенита» поддержали социальную акцию «Собакам лучше дома».

Игроки сине-бело-голубых перед стартовым свистком вышли на поле с щенками из приютов. Акция были приурочена к 30 ноября, Всемирному дню домашних животных. Таким образом «Зенит» пытался привлечь внимание к проблемами ответственности за питомцев и ухода за ними.

На протяжении всей игры на стадионе в Санкт-Петербурге работала специальная площадка, где все желающие могли помочь благотворительным зоозащитным организациям или забрать себе животное из приюта.

Школа молодых археологов России и Казахстана прошла в Оренбурге

30.11.2021, 18:30 485885

Фото: evrazia-ural.ru

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