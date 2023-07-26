21.07.2023, 11:36 25426

Гигантская панда празднует 3-й день рождения в Йонъине, Южная Корея

Фото: Xinhua

 
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12.07.2023, 20:10 74551

Завод по производству полипропилена в Атырауской области

Фото: kpi.kz

 
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12.07.2023, 07:50 79321

Мост через Есентай в Алматы расширят до восьми полос

Фото: акимат Алматы
Обследование моста через реку Есентай на проспекте Аль-Фараби выявило, что мост находится в аварийном состоянии. Об этом в ходе пресс-тура рассказал руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев, сообщает акимат города Алматы.

Для того чтобы на мосту не было пробок, количество полос увеличат с шести до восьми - по четыре в двух направлениях. Расширят мост за счет новых отдельных мостовых сооружений для пешеходов и велосипедистов. До реконструкции пешеходы передвигались по мосту, что являлось небезопасным, учитывая, что скорость движения по проспекту Аль-Фараби составляет 80 км/ч.

Реконструкция мостового сооружения будет выполняться в три этапа: сейчас ведутся работы по устройству выравнивающего слоя, после этого будет проведена гидроизоляция, а затем асфальтовое покрытие. Всего мост включает 96 балок. На сегодняшний день заменено 27 балок", - рассказал Сагындык Телибаев.


Напомним, в Алматы из-за ремонта дорог образовались большие пробки на улицах. Вчера днем в верхней части города онлайн-карты показывали десятибалльные пробки.

Заторы на улицах образовались из-за ремонта на проспекте Аль-Фараби. По состоянию на 14.00 11 июля десятибалльные пробки интерактивные онлайн-карты показывали на улицах: Жарокова, Левитана, Штрауса, Радостовца, Ескараева, Ходжанова, Байкадамова, Утепова, Басенова, Тимирязева, Бабаева, Розыбакиева. А также на проспектах Аль-Фараби и Гагарина, в микрорайоне Казахфильм и соседствующих с ним улочках в частном секторе. Виной всему - перекрытие южной стороны Аль-Фараби на участке от Жарокова до поворота на Ремизовку.
 
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11.07.2023, 23:54 81521

Главе государства представили Генеральный план развития Астаны

Фото: Акорда

 
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07.07.2023, 23:28 111446

В Астане стартовал военно-музыкальный фестиваль

Фото: МО РК
В столице Казахстана проходит I Международный военно-музыкальный фестиваль военных оркестров "Астана - мәдениет керуені", приуроченный к 25-летию главного города страны, сообщает Министерство обороны Республики Казахстан.
 
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06.07.2023, 23:18 111791

Шоу дронов в Астане: более 25 тысяч человек увидели представление в небе

Фото: акимат Астаны

 
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05.07.2023, 22:30 125221

Форум городов-побратимов, посвященный 25-летнему юбилею Астаны

Фото: Акорда

 
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26.06.2023, 20:00 312221

БАКАД: 10 дней эксплуатации

С момента открытия движение по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги прошло 10 дней.

eabr.org

В пресс-туре Евразийского банка развития в рамках конференции инвесторов - участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона журналистам показали новую алматинскую автодорогу.

 
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22.06.2023, 07:47 182071

Международный форум волонтеров прошел в Астане

Фото: Akorda

 
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