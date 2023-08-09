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22 и 23 июля в городе Конаев Алматинской области прошел фестиваль воздушных шаров "Qonaev International Ballon Festival". Впервые в стране 30 аэростатов из разных стран мира поднялись в небо, чтобы порадовать всех яркими впечатлениями.





Основной целью организаторов международного фестиваля воздушных шаров является пропаганда бережного отношения к природе, ее ресурсам, путем организации раздельного сбора мусора, переработки, использования экологичной перерабатываемой посуды и других экоматериалов.