Итоговый медальный зачет на зимних Олимпийских играх в Пекине 2022
20.02.2022, 16:24 3776
новости по теме
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в марте
18.02.2022, 18:30 14491
Кто прославил казахстанскую пшеницу
09.02.2022, 19:25 46746
Фото: Пресс-служба Россотрудничества
Казахстан является одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы и муки. Слава казахстанской пшеницы — результат упорного труда множества людей: советских ученых, агрономов, хлеборобов. Навсегда в истории сельского хозяйства Казахстана останется имя селекционера Григория Середы, автора нескольких известных сортов зерновых и кормовых культур. Рассказываем, как создавалась легендарная пшеница «Карагандинская 22» и «Карагандинская 70».
В Пекине состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022
04.02.2022, 21:59 67881
Nur Otan
04.02.2022, 18:01 69156
Как выглядит Пекин перед Олимпиадой
28.01.2022, 21:50 93221
Фотографии с первых зимних Олимпийских игр в Шамони, Франция, 1924 год
28.01.2022, 16:09 94666
Новый состав правительства Казахстана
12.01.2022, 10:04 140971
Читаемое
20.02.2022, 11:54Казахстанские месторождения выставят на аукцион 20.02.2022, 12:0334221В воскресенье синоптики прогнозируют туман и гололед 20.02.2022, 18:5918416На низкие зарплаты жалуются сельчане Костанайской области 20.02.2022, 20:4715316Штормовое предупреждение объявили на понедельник в восьми областях Казахстана 20.02.2022, 17:0314806Массовая драка произошла в одном из дворов Жезказгана 16.02.2022, 11:19175286Правозащитники сообщили об изнасиловании алматинок во время январских беспорядков 16.02.2022, 14:19159311МВД Казахстана категорически отрицает информацию о пытках в СИЗО 16.02.2022, 10:13158826Какая погода ждет казахстанцев весной 16.02.2022, 18:55157776Уровень зарплат работников прокомментировали в "Казпочте" 16.02.2022, 09:34153301Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в марте 12.02.2022, 11:44193331Казахстан и Россия согласовали алгоритм взаимного признания паспортов вакцинации 11.02.2022, 21:19188251Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях 11.02.2022, 19:47179266Акиматы Казахстана тратят более 1 млрд тенге в год на отлов и уничтожение животных 11.02.2022, 16:45177571В Минэкологии прокомментировали запрет на публикацию кадров жестокого обращения с животными 11.02.2022, 18:56175451В Казахстане разработали инструкцию проведения регулярных встреч акимов с населением
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане и особенно в Алматы наблюдается острый дефицит детских садов. Считаете ли Вы необходимым вернуть государству приватизированные ранее детские сады?