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В этом году в рамках празднования Наурыз мейрамы 18 марта утвержден Днем национальной одежды.





Казахская национальная одежда - важный и неотъемлемый атрибут казахской культуры. Национальная идентичность казахского народа сохраняет свою уникальность, отличая наш народ от других наций.





В городах Казахстана состоялись яркие мероприятия, посвященные Дню национальной одежды, которые продемонстрировали богатство казахской культуры и традиций.