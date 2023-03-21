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Президент поздравил всех женщин с праздником 8 Марта
Фото: Акорда
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Международному женскому дню 8 Марта, сообщила пресс-служба Акорды.
В своем выступлении президент поздравил всех женщин с праздником 8 Марта и отметил их особую роль в жизни общества. Он подчеркнул, что от женщин исходят такие замечательные качества, как красота и нежность, доброта и милосердие.
Для каждого из нас нет на свете никого дороже матери. Наши самые заветные ценности прочно связаны с понятиями "Мать-земля", "Родина-мать". Особое значение имеет народная мудрость "отец воспитывает сына, мать воспитывает нацию". Будущее народа зависит от воспитания подрастающего поколения. Материнская любовь - залог успехов ребенка. Благородные качества "совершенного человека", о которых говорил великий Абай, передавались из поколения в поколение благодаря матерям", - считает президент.
Касым-Жомарт Токаев далее обратил внимание на то, что "самые эффективные инвестиции - это инвестиции в молодежь".
В настоящее время наши девушки обучаются в лучших университетах мира, работают в крупных мировых компаниях. Женщины, освоившие множество профессий, успешно трудятся в различных сферах. Среди них учителя, врачи, государственные служащие, воспитатели, швеи, представительницы других профессий. Наши замечательные спортсменки успешно выступают на международных соревнованиях. Много женщин успешно занимаются бизнесом и обеспечивают работой тысячи людей. Я горжусь всеми вами! От всей души благодарю вас", - сказал глава государства.
В завершение торжественного собрания президент наградил победительниц конкурса "Аруана" на лучший женский проект. Деловые женщины, которые осуществляют социально значимые проекты в различных сферах и вносят значительный вклад в развитие гражданского общества, были отмечены наградами в десяти номинациях.
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