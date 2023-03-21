19.03.2023, 21:25 4801

Как проходит голосование на избирательных участках в Алматы

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18.03.2023, 23:07 11726

Алматы готовится к Наурызу

Фото: telegram / almaty_akimat

 
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16.03.2023, 15:09 21136

Лучшие работы 3-го интернет-фестиваля фотографий о Тибете

Фото: russian.people.com.cn

 
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08.03.2023, 22:11 46296

Весна на городских улицах


 
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08.03.2023, 08:43 48726

Президент поздравил всех женщин с праздником 8 Марта

Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Международному женскому дню 8 Марта, сообщила пресс-служба Акорды.

В своем выступлении президент поздравил всех женщин с праздником 8 Марта и отметил их особую роль в жизни общества. Он подчеркнул, что от женщин исходят такие замечательные качества, как красота и нежность, доброта и милосердие.

Для каждого из нас нет на свете никого дороже матери. Наши самые заветные ценности прочно связаны с понятиями "Мать-земля", "Родина-мать". Особое значение имеет народная мудрость "отец воспитывает сына, мать воспитывает нацию". Будущее народа зависит от воспитания подрастающего поколения. Материнская любовь - залог успехов ребенка. Благородные качества "совершенного человека", о которых говорил великий Абай, передавались из поколения в поколение благодаря матерям", - считает президент.


Касым-Жомарт Токаев далее обратил внимание на то, что "самые эффективные инвестиции - это инвестиции в молодежь".

В настоящее время наши девушки обучаются в лучших университетах мира, работают в крупных мировых компаниях. Женщины, освоившие множество профессий, успешно трудятся в различных сферах. Среди них учителя, врачи, государственные служащие, воспитатели, швеи, представительницы других профессий. Наши замечательные спортсменки успешно выступают на международных соревнованиях. Много женщин успешно занимаются бизнесом и обеспечивают работой тысячи людей. Я горжусь всеми вами! От всей души благодарю вас", - сказал глава государства.


В завершение торжественного собрания президент наградил победительниц конкурса "Аруана" на лучший женский проект. Деловые женщины, которые осуществляют социально значимые проекты в различных сферах и вносят значительный вклад в развитие гражданского общества, были отмечены наградами в десяти номинациях.
 
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03.03.2023, 17:14 63276

В Алматы зацвели первые подснежники


 
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02.03.2023, 08:40 67151

Семья орангутангов подружилась с выдрами

Фото: telegram / Nation Geographic
В Бельгийском зоопарке вопреки всему семья орангутангов подружилась с выдрами.
 
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23.02.2023, 18:30 89176

В Астане при строительстве очередного здания срубили многолетние деревья


 
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18.02.2023, 08:43 112381

Казахстанские спасатели в Турции

Фото: МЧС РК

 
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