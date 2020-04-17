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Как выглядит Нотр-Дам спустя год после пожара

16.04.2020, 23:34 5455

Вид на Собор Парижской Богоматери, 15 апреля 2019 года и 15 апреля 2020 года. Фото: www.gazeta.ru

Ровно год назад, вечером 15 апреля 2019 года, в Соборе Парижской Богоматери начался разрушительный пожар, который продолжался 15 часов. Огонь уничтожил несущие конструкции здания, а шпиль собора в результате пожара обрушился. Спасателям удалось сохранить структуру собора, главные произведения искусства и реликвии.

В первую годовщину пожара президент Франции Эммануэль Макрон на официальной странице Елисейского дворца в Twitter сообщил, что «все сроки восстановления храма» будут выдержаны, и, как он обещал, «шпиль Нотр-Дама снова устремится в небо». Полностью восстановить собор планируется в 2024 году.

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