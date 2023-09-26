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в Ханчжоу Казахстан представят 524 спортсмена (262 мужчины и 262 женщины) по 30 видам спорта. Из них 27 входят в олимпийскую программу, остальные 3 - неолимпийские виды. Кроме того, на предстоящих соревнованиях будут разыграны лицензии на парижскую Олимпиаду по 8 видам спорта: бокс, стрельба из лука, современное пятиборье, плавание, брейкинг, хоккей на траве, теннис и легкая атлетика.





А в общей сложности более 15 тысяч спортсменов из 45 стран Азии поборются за 481 комплект медалей в 40 видах спорта.



