01.06.2023, 19:36 9001
Казахстанским школьникам провели экскурсию по Акорде
новости по теме
24.05.2023, 13:49 39106
Алматинский фривей: открытие БАКАД ожидается в июне
Рассказать друзьям
Ввод в эксплуатацию Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги запланирован во втором квартале этого года, заявил заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Жамбул Бактияр.
В пресс-туре Евразийского банка развития в рамках конференции инвесторов - участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона журналистам показали новую алматинскую автодорогу.
19.05.2023, 22:19 57736
Праздник общей еды: победители конкурса Pink Lady Food Photographer of the Year
17.05.2023, 11:22 71871
Саммит "Китай - Центральная Азия": Древний Чанъань, нынешний Сиань
Фото: russian.news.cn
Рассказать друзьям
Город Сиань, расположенный на территории провинции Шэньси на северо-западе Китая, в древнем Китае назывался Чанъань. Город с более чем 3100-летней историей был столицей 13 китайских династий в разные периоды на протяжении более 1 100 лет и являлся отправной точкой на маршруте Великого шелкового пути. Сегодняшний Сиань является первым из городов на северо-западе Китая, ВРП которого превысил триллион юаней. В последние годы Сиань укрепил обмены и сотрудничество со странами Центральной Азии, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
17.05.2023, 11:17 72276
Пресс-центр саммита "Китай - Центральная Азия" начал работу
Фото: russian.news.cn
Рассказать друзьям
В преддверии саммита "Китай - Центральная Азия", который пройдет с 18 по 19 мая в городе Сиань провинции Шэньси на северо-западе Китая, начал работу пресс-центр саммита, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
В нем был создан зал традиционной китайской медицины, где врачи из Сианьской больницы традиционной китайской медицины по лечению болезней мозга продемонстрировали такие услуги, как массаж и лечение медицинскими банками.
16.05.2023, 22:41 70916
Токаев принял призеров чемпионата мира по боксу
14.05.2023, 17:53 84376
Митинг против жестокого обращения с животными прошел в Алматы
Читаемое
03.06.2023, 09:07Какая погода ожидается в Казахстане в субботу 03.06.2023, 10:1719026В Казахстане усилена ответственность за правонарушения в семейно-бытовой сфере 03.06.2023, 10:5217651Узбекистанский лоукостер запускает рейсы в Казахстан 03.06.2023, 09:5014861Премьер-министр РК и вице-президент Европейской комиссии обсудили вопросы укрепления сотрудничества 03.06.2023, 11:3513581В отношении авиакомпании SCAT возбуждено административное дело - КГА 27.05.2023, 19:46153071В Уральске третий день горит мусорный полигон 28.05.2023, 09:43141306Двое детей утонули в Актюбинской области 30.05.2023, 17:45123351Объем изъятой "синтетики" увеличился в 3 раза в Казахстане - Генпрокуратура 27.05.2023, 15:28115016Профессор Алексей Маслов в интервью о том, как Китай стал лидером в научно-технологической гонке 27.05.2023, 12:26113576На строительство дорог в Акмолинской области выделят 18 млрд тенге 15.05.2023, 17:35426386Алматинцы жалуются на кражу оградок с кладбища 06.05.2023, 17:48341621На границе Казахстана с Кыргызстаном и Узбекистаном образовалась пробка - КНБ 07.05.2023, 09:03334511В Казахстане отмечается День защитника Отечества 06.05.2023, 13:14329551Свыше двухсот детей приняли участие в Республиканском чемпионате по робототехнике 08.05.2023, 16:33318451Офицеры Минобороны поздравили ветеранов Великой Отечественной войны
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
МЦРИАП заявляет, что Казахстан против отмены роуминга в странах ЕАЭС. Считаете ли вы, что отмена роуминга в интересах казахстанцев?