04.03.2024, 20:44 2066

Казахстанцы триумфально завершили выступление на "Играх будущего" в Казани

Фото: МТС РК
В Казани состоялась торжественная церемония закрытия "Игр будущего". Первый международный мультиспортивный турнир объединил 21 инновационную фиджитал-дисциплину. Участниками стали более 2 тысяч человек в возрасте 12-62 лет.

Соревнования включали разработки в геймдеве, киберспорте, робототехнике (гонки дронов и битвы роботов), дополненной и виртуальной реальности, информационных технологиях и искусственном интеллекте. В Играх приняло участие 48 казахстанцев в 13 дисциплинах. Отечественные спортсмены привезли с "Игр будущего" набор медалей из разных дисциплин.

Триумфом стало выступление пяти казахстанцев в составе команды xGOD, они продемонстрировали выдающиеся навыки и добилась победы на чемпионате "Игры будущего 2024" по игре Counter-Strike 2 и лазертагу.
 
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01.03.2024, 15:49 12841

Сборная Казахстана по плаванию завоевала 20 золотых медалей на чемпионате Азии

Фото: Instagram/qaz_olympics
В городе Нью-Кларк-Сити завершились соревнования по плаванию в рамках XI чемпионата Азии по водным видам спорта среди возрастных групп.

По итогам четырех соревновательных дней в копилке команды Казахстана 20 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых наград. Этот результат позволил отечественной сборной занять 2-е место в командном зачете после Японии (36 золотых, 20 серебряных, 15 бронзовых). Также казахстанскими пловцами были установлены 1️4️ рекордов чемпионата Азии и 3️ рекорда Казахстана.
 
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16.02.2024, 21:05 49736

Алматы после сильного снегопада


 
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13.02.2024, 14:07 57621

Зеленый дракон и красные фонарики: как отмечают китайский Новый год

Фото: Xinhua/Li Gang

 
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08.02.2024, 10:54 72996

В Медеуском районе Алматы на жилые дома сошел оползень

Фото: Акимат Алматы
8 февраля в 02.20 поступила информация о том, что в микрорайоне Тау-Самал Медеуского района Алматы на улице Олимпийская из-за переувлажнение грунта техногенного характера произошел сход оплывины объемом 3200 кубометров. Повреждены два частных жилых дома.




Силами ДЧС Алматы и республиканского оперативно-спасательного отряда найдено тело одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются. Оказана экстренная психологическая помощь родственникам и соседям.


На месте происшествия обнаружены и извлечены тела погибших мужчины 1984 г.р., женщины 1980 г.р. и двух юношей 2007 г.р.", - сообщили в ДЧС.


 
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07.02.2024, 15:47 76451

Новый состав правительства Казахстана


 
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30.01.2024, 15:02 93746

Взрыв газового баллона в Карагандинской области

Фото: gov.kz
Чрезвычайная ситуация местного масштаба объявлена после взрыва газа в двухэтажном жилом доме, который произошел сегодня ночью в поселке Ботакара Карагандинской области.


На момент взрыва в доме находились 35 человек. Позже из-под завалов были извлечены двое погибших и пятеро травмированных, в том числе трое детей.
 
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28.01.2024, 13:25 102361

Список алматинских ЖК, не рекомендуемых для покупки жилья

Список алматинских ЖК, не рекомендуемых для покупки жилья
На сегодня список состоит из 45 жилых комплексов (ЖК). Об этом сообщает управление градостроительного контроля Алматы.

Акимат Алматы

Реестр пополнился ЖК, не имеющими полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимыми с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.

В список вошли также объекты без разрешительных документов, строительство которых еще не начато. По информации управления, предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов.
 
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25.01.2024, 17:11 110321

В Алматы поздравили ветеранов с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

25 января 2024 года в 12.00 в актовом зале генерального консульства Российской Федерации в Алматы состоялось чествование проживающих в Алматы участников блокады и вручение им памятной награды к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

 
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      В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?

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