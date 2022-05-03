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Мы должны помнить: рисунки детей Донбасса
04.03.2022, 11:52 178866
Фото: ИА REGNUM/8 лет, Торез
8 лет бои на территории ДНР и ЛНР практически не останавливались. За это время, по данным ООН, погибло около 13 тысяч человек, среди них женщины и дети.
Сейчас дети, эвакуированные из ДНР и ЛНР, пошли в российские детские сады и школы, для них организуют культурные программы. Эти дети ждут, когда наступит мир на их родной земле.
ИА REGNUM публикует рисунки детей Донбасса, укрывшихся в России от бомбежек и наступления ВСУ в 2014 году. Мы должны помнить.
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