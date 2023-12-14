13.12.2023, 00:58 741
Лауреаты премии "Парыз" и конкурса "Алтын сапа" Президента Республики Казахстан 2023 года
Фото: Akorda
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ПАРЫЗ
- Гран-при среди субъектов малого и среднего бизнеса - ТОО "Абай Даулет" из Кызылординской области;
- Гран-при среди субъектов крупного бизнеса - ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие" из области Абай.
АЛТЫН САПА
- в номинации "Лучший индустриальный проект" - ТОО "ДЕП" из Костанайской области;
- в номинации "Лучший инновационный проект" - ТОО "Cleanfield Kazakhstan" из Мангистауской области.
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09.12.2023, 18:17 13786
Первый снег выпал в Алматы
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Во второй и третьей декадах декабря с влиянием циклонов ожидается несколько интенсивных волн тепла:
- в северной половине РК температура воздуха повысится ночью до -5, -10°С, днем до 0, -5°С;
- в южной половине РК ночью до -3, +3°С, днем до +5, +13°С.
Однако в отдельные дни при северо-западных вторжениях антициклонов прогнозируется понижение температурного фона:
- в северной половине РК ночью до -20, -30°С, днем до -8, -15°С;
- в южной половине РК ночью до -10, -17°С, днем до -3, -10°С.
В целом, по прогнозу, в декабре средняя за месяц температура воздуха на территории страны ожидается выше нормы на 1-2°.
Количество осадков в декабре прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы - на севере республики.
08.12.2023, 23:35 15806
В Алматы состоялось открытие мемориальной доски в память о Булате Аюханове
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В Алматы состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о выдающемся деятеле искусств, знаменитом казахском советском артисте балета, хореографе и балетмейстере, народном артисте Казахской ССР, обладателе Международной Сократовской премии за личный вклад в мировую культуру и основателе Государственного академического театра танца Республики Казахстан Булате Аюханове, стоявшем у истоков становления балетного искусства в Казахстане, бессменном руководителе ансамбля "Молодой балет Алма-Аты".
29.11.2023, 22:32 40096
В зоопарке Алматы рассказали историю ягуара по кличке Диана
Фото: instagram/almatyzoo
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Сегодня, 29 ноября 2023 года, отмечают Международный день ягуара. В зоопарке Алматы решили рассказать историю ягуара по кличке Диана.
Родилась она в 2007 году в нашем зоопарке, и в тот год произошел грустный случай, который изменил судьбу Дианы. Ее отец, по неизвестным причинам, травмировал лапу и откусил хвост своему ребенку. К счастью, ветеринары смогли спасти оставшуюся часть лапы Дианы", - сообщила пресс-служба зоопарка Алматы.
В сообщении также отмечается, что ягуар постоянно находится под контролем ветеринарных врачей. На сегодняшний день Диана активна, очень общительная кошка и является старожилой зоопарка Алматы.
27.11.2023, 08:26 48841
Республиканские командно-штабные учения "Қыс-2023" прошли в Казахстане
Фото: МЧС РК
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По всей республике проведены командно-штабные тренировки по отработке действий по ликвидации ЧС, практических действий подразделений аварийно-спасательных служб по реагированию и ликвидации ЧС зимнего периода.
Определено свыше 8 тысяч наиболее сложных снегозаносимых участков, на которых происходят скопления автотранспорта, из них 2,7 тысячи км дороги республиканского значения и 5,8 тысячи км местного значения. Дорожными службами на наиболее снегозаносимых участках дорог установлены снегозадерживающие щиты на 168 км дорог республиканского и областного значения.
Для пострадавших людей в зимний период на дорогах подготовлено 608 пунктов обогрева. Кроме того, имеющиеся 40 трассовых медико-спасательных пунктов будут также использованы как пункты обогрева.
Утверждена сводная республиканская группировка сил и средств государственной системы гражданской защиты общей численностью 33,8 тысячи человек и 12 тысяч единиц спасательной, снегоочистительной, инженерной и другой высокопроходимой техники.
20.11.2023, 12:24 79151
Выставка, посвященная Герою Советского Союза Ивану Панфилову, открылась в Алматы
Фото: Минобороны РК
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Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Выставка "История семьи - история страны", посвященная Герою Советского Союза генерал-майору Ивану Васильевичу Панфилову и членам его семьи, открылась в филиале Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК, сообщает Министерство обороны РК.
В церемонии открытия приняли участие заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, командование Алматинского регионального гарнизона, курсанты военных вузов и воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз".
Мероприятие началось с возложения цветов к Вечному огню у мемориала Славы в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. На торжественном митинге выступили ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и Вооруженных сил.
Организатором экспозиции выступила внучка генерала Панфилова, дочь известного композитора, заслуженного деятеля искусств Казахской ССР Бакытжана Байкадамова. На выставке "История семьи - история страны" представлены уникальные фотографии, архивные документы и личные вещи, относящиеся к членам семей Панфиловых, Каралдиных, Байкадамовых. Экспонаты охватывают период царской России, революции, гражданской, первой и второй мировых войн, а также период политических репрессий", - говорится в сообщении ведомства.
Поводом для организации выставки послужили сразу несколько юбилеев: 130-летие со дня рождения Героя Советского Союза, командира 316-й стрелковой дивизии генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, 120-летие его супруги Марии Ивановны Панфиловой и 100-летие дочери Валентины Ивановны Панфиловой.
Большая часть жизни семьи Панфиловых-Байкадамовых тесно связана с городом Алматы. Именно здесь формировалась 316-я стрелковая дивизия, которая, защищая Москву, совершила бессмертный подвиг. Здесь писал свои произведения Бакытжан Байкадамов. А в наши дни живет и вносит неоценимый вклад в развитие военно-патриотического воспитания подрастающего поколения директор филиала Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК Алуа Байкадамова", - сообщается в пресс-релизе.
В рамках мероприятия артисты филиала Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК исполнили произведения, положенные на музыку Бакытжана Байкадамова.
19.11.2023, 19:44 72806
В столице завершилась VI летняя спартакиада по боксу
Фото: Министерство культуры и спорта РК
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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на ринге встречались лучшие из лучших, в их числе показали свое мастерство 6 чемпионов мира разных лет. Судейство было справедливое, а сама спартакиада прошла на очень высоком уровне. Огромную благодарность хотелось бы выразить всем гостям и жителям столицы, кто пришел поболеть за ребят. Атмосфера на трибунах была потрясающей, болельщики тепло и в то же время активно поддерживали своих фаворитов, отметил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.
По итогам турнира определились первые номера страны в своих весовых категориях. В следующем году они будут бороться за лицензии на Олимпийские игры и международные соревнования.
В настоящее время национальная сборная Казахстана по боксу имеет две путевки на парижскую Олимпиаду. Их обладателями являются Камшыбек Конкабаев в супертяжелом весе и среди девушек Карина Ибрагимова.
15.11.2023, 20:38 81336
Эвакуация казахстанцев из сектора Газа Дополнено
Фото: МИД РК
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Состоялся первый этап эвакуации, в результате которого через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из сектора Газа на территорию Египта перешли 92 гражданина Казахстана и члены их семей.
В Алматы благополучно прибыли 99 пассажиров – граждане Казахстана и члены их семей, эвакуированные из сектора Газа.
06.11.2023, 15:01 107436
Жители Казахстана наблюдали "северное сияние"
Фото: Instagram/@ilovekostanay
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Необычный феномен для северных широт Казахстана запечатлели жители Костанайской области. Кадры с завораживающим сиянием в ночном небе распространились в социальных сетях.
"Северное сияние" наблюдали в Лисаковске, Костанае, Аулиекольском, Сарыкольском, Узункольском, Житикаринском, Федоровском и Мендыгаринском районах. Необычное явление природы вызвано высокой солнечной активностью и магнитными бурями.
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