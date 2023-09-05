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26 - 29 августа 2023 года в Алматинской и Мангистауской областях Авиационной службой КНБ с привлечением подразделений Пограничной службы и Министерства по чрезвычайным ситуациям проведены летно-тактические учения.





В ходе мероприятия отработаны задачи по повышению уровня боеготовности, слаженности совместной работы и выполнению сложных элементов пилотирования.