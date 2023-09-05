02.09.2023, 14:33 2611
Летчики КНБ, Погранслужбы и МЧС Казахстана провели тактические учения
Фото: КНБ РК
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26 - 29 августа 2023 года в Алматинской и Мангистауской областях Авиационной службой КНБ с привлечением подразделений Пограничной службы и Министерства по чрезвычайным ситуациям проведены летно-тактические учения.
В ходе мероприятия отработаны задачи по повышению уровня боеготовности, слаженности совместной работы и выполнению сложных элементов пилотирования.
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04.09.2023, 22:45 3391
Жители Астаны приняли участие в пожарно-тактическом учении
Фото: МЧС РК
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В рамках поручения Главы государства МЧС продолжает проводить учения в многоэтажных жилых комплексах.
Особое внимание было уделено детям. Сотрудники МЧС ознакомили их со своей техникой и оборудованием.
В ходе учения отработана тактика тушения пожаров и эвакуации людей в высотных домах.
01.09.2023, 19:45 22176
1 сентября - День знаний
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1 сентября в Казахстане отмечается День знаний. Сегодня в казахстанских школах состоится церемония первого звонка, знаменующая начало нового учебного года. Напомним, в Казахстане вернули прежнюю продолжительность учебного года, он продлится 34 недели и завершится 25 мая.
Всего 2023-2024 учебный год начинают около 3,9 млн казахстанских ребят.
31.08.2023, 12:26 142641
Суперлуние - 2023 в Алматы
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Суперлуние - это, когда Луна находится в минимальной точке от Земли. Если бы Луна вращалась по круговой орбите и расстояние всегда были одинаковыми, то видимый диаметр Луны никогда бы не менялся. У Луны слегка вытянутая орбита и за счет этого в определенные периоды, когда она находится на минимальном расстоянии от Земли, мы можем увидеть более яркую Луну, чем обычно", - рассказала в интервью специалист Астрофизического институт имении Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина.
В этом году четыре суперлуния. Одно уже прошло в июле, второе казахстанцы наблюдали 1 на 2 августа, третье прошло с 30 на 31 августа и последнее 28 сентября. 30 августа расстояние Луны от Земли составило - 357 тысяч 354 километра.
26.08.2023, 22:01 52501
Выставка-ярмарка сельскохозяйственных и промышленных товаров Таджикистана
Фото: Акорда
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В Астане в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане прошла выставка-ярмарка сельскохозяйственной, промышленной продукции, изделий народных ремесел и национальных блюд Таджикистана.
Лидеры двух стран Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили выставку-ярмарку и осмотрели традиционные таджикские костюмы, ковры, ткани, декоративные изделия из керамики, музыкальные инструменты. Широко были представлены фрукты и овощи, сухофрукты, кондитерские изделия.
В рамках мероприятия прошли концертные программы, мастер-классы по различным ремеслам и народным промыслам, жители и гости столицы Казахстана также смогли отведать национальные блюда.
22.08.2023, 15:34 69951
Керамическая деревня во Вьетнаме
Фото: Акорда
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Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Вьетнама Во Тхыонг совместно посетили керамическую деревню Чу Дао, расположенную в провинции Хайзыонг.
Лидеры Казахстана и Вьетнама осмотрели зал готовой продукции и ознакомились с процессом изготовления керамических изделий.
Затем главы государств поучаствовали в изготовлении керамической вазы на специальном станке.
Осмотрев деревню, президенты Казахстана и Вьетнама расписались на готовой продукции и оставили запись в книге почетных гостей.
Чу Дао - древняя вьетнамская техника изготовления керамики, датируемая XII веком нашей эры. Она получила развитие в XIV-XV веках, а уже в XVII веке исчезла. Однако в 1980-х годах в музее Топкапы в Стамбуле (Турция) была найдена ваза, выполненная мастерoм керамики Чу Дао;
В 2001 году Ханойская торговая корпорация восстановила старинное ремесло и создала на основе древних технологий полноценное производство.
16.08.2023, 21:44 91791
Пожар на Гавайских островах: число погибших превысило 100 человек
Фото: Photo by Yang Pingjun/Xinhua
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Число погибших в результате лесных пожаров на острове Мауи в американском штате Гавайи превысило отметку в 100 человек.
Пожар, охвативший на прошлой неделе многовековую Лахайну, уничтожил почти все здания в городе с населением 13 тыс. человек. По данным окружного управления, этот пожар ликвидирован на 85%. Другой пожар, известный под названием "Глубинка" (Upcountry), ликвидирован на 60%.
По подсчетам экспертов, пожар в Лахайне привел к потерям застрахованного имущества на сумму около 3,2 млрд долларов. При этом не учитывается ущерб, нанесенный незастрахованному имуществу. По их данным, более 2200 зданий были повреждены или уничтожены пламенем, а около 3000 - огнем, дымом или тем и другим.
31.07.2023, 21:40 152556
Фестиваль циркового искусства прошел в Алматы
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В Алматы с 26 по 30 июля состоялся I Международный фестиваль циркового искусства ALMATY CIRCUS FESTIVAL в Казахском государственном цирке. Фестиваль проходил впервые в Казахстане и за 5 дня цирк посетило порядка 8 тысяч человек.
Мы проводим подобный фестиваль впервые и тем самым руководствуемся простой целью сохранения, развития и продвижения лучших достижений отечественного циркового искусства в мире", - отметил Максат Жаиков, директор Казахского государственного цирка.
В течение всех пяти дней фестиваля на одной сцене выступили артисты и циркачи из 14 стран мира: Казахстана, Германии, Вьетнама, Эфиопии, Якутии, Украины, Беларуси, России, Великобритании, Литвы, Чехии, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.
Цирковой манеж стал для всех участников и гостей фестиваля местом дружеского общения, платформой для новых знакомств, возможностью установить перспективные и плодотворные рабочие отношения между странами и артистами. Это первый фестиваль, который планируется проводить ежегодно", - отметила Елена Петрикова, режиссер-постановщик фестиваля, народная артистка Удмуртской Республики и главный режиссёр Росгосцирка.
31.07.2023, 08:48 156556
В Конаеве прошел фестиваль воздушных шаров
Фото: Виктор Репников/@victorre2495
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22 и 23 июля в городе Конаев Алматинской области прошел фестиваль воздушных шаров "Qonaev International Ballon Festival". Впервые в стране 30 аэростатов из разных стран мира поднялись в небо, чтобы порадовать всех яркими впечатлениями.
Основной целью организаторов международного фестиваля воздушных шаров является пропаганда бережного отношения к природе, ее ресурсам, путем организации раздельного сбора мусора, переработки, использования экологичной перерабатываемой посуды и других экоматериалов.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?