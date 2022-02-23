Лучшие фотографии церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине
22.02.2022, 13:01 3571
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Фото: Пресс-служба Россотрудничества
Казахстан является одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы и муки. Слава казахстанской пшеницы — результат упорного труда множества людей: советских ученых, агрономов, хлеборобов. Навсегда в истории сельского хозяйства Казахстана останется имя селекционера Григория Середы, автора нескольких известных сортов зерновых и кормовых культур. Рассказываем, как создавалась легендарная пшеница «Карагандинская 22» и «Карагандинская 70».
В Пекине состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022
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Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?