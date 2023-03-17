16.03.2023, 15:09 4766
Лучшие работы 3-го интернет-фестиваля фотографий о Тибете
новости по теме
08.03.2023, 08:43 32251
Президент поздравил всех женщин с праздником 8 Марта
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Международному женскому дню 8 Марта, сообщила пресс-служба Акорды.
В своем выступлении президент поздравил всех женщин с праздником 8 Марта и отметил их особую роль в жизни общества. Он подчеркнул, что от женщин исходят такие замечательные качества, как красота и нежность, доброта и милосердие.
Для каждого из нас нет на свете никого дороже матери. Наши самые заветные ценности прочно связаны с понятиями "Мать-земля", "Родина-мать". Особое значение имеет народная мудрость "отец воспитывает сына, мать воспитывает нацию". Будущее народа зависит от воспитания подрастающего поколения. Материнская любовь - залог успехов ребенка. Благородные качества "совершенного человека", о которых говорил великий Абай, передавались из поколения в поколение благодаря матерям", - считает президент.
Касым-Жомарт Токаев далее обратил внимание на то, что "самые эффективные инвестиции - это инвестиции в молодежь".
В настоящее время наши девушки обучаются в лучших университетах мира, работают в крупных мировых компаниях. Женщины, освоившие множество профессий, успешно трудятся в различных сферах. Среди них учителя, врачи, государственные служащие, воспитатели, швеи, представительницы других профессий. Наши замечательные спортсменки успешно выступают на международных соревнованиях. Много женщин успешно занимаются бизнесом и обеспечивают работой тысячи людей. Я горжусь всеми вами! От всей души благодарю вас", - сказал глава государства.
В завершение торжественного собрания президент наградил победительниц конкурса "Аруана" на лучший женский проект. Деловые женщины, которые осуществляют социально значимые проекты в различных сферах и вносят значительный вклад в развитие гражданского общества, были отмечены наградами в десяти номинациях.
02.03.2023, 08:40 50676
Семья орангутангов подружилась с выдрами
23.02.2023, 18:30 72701
В Астане при строительстве очередного здания срубили многолетние деревья
18.02.2023, 01:53 97971
Животный мир Чукотки
Фото: telegram | Путешествия Колумба
Рассказать друзьям
Несмотря на суровые климатические условия, животный мир Чукотки очень разнообразен.
Здесь, как нигде в России, можно увидеть самых удивительных животных в их естественной среде обитания. На территории Чукотского края обитает около 60 видов млекопитающих и более 200 видов птиц, а в Чукотском море - примерно 50 видов рыб.
Чукотку населяют величественные северные олени, роскошные горностаи, длиннохвостые суслики, белые и бурые медведи, лисы и песцы, росомахи и полярные волки.
13.02.2023, 23:42 108221
Спортивные достижения Казахстана на чемпионате Азии по легкой атлетике
Фото: Женская сборная Казахстана выиграла эстафету на чемпионате Азии по легкой атлетике / kazsports.kz
Рассказать друзьям
В Астане завершился Х чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. Сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата Азии.
Читаемое
17.03.2023, 10:32ЭОС: Преступления против живой природы и экологии 17.03.2023, 08:451621Комитет госдоходов опубликует реестр лиц, получающих иностранное финансирование 17.03.2023, 09:201491Новая специальная экономическая зона создана в Алматинской области 17.03.2023, 08:071171Сейсмологи сообщили о новом землетрясении у берегов Турции 17.03.2023, 08:161056Казахстанская теннисистка Рыбакина вышла в полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе 10.03.2023, 20:55151571В Алматы и двух областях прогнозируют землетрясение 17.03.2023, 10:32151511ЭОС: Преступления против живой природы и экологии 10.03.2023, 09:37148756Казахстан и Туркменистан возобновляют авиасообщение 10.03.2023, 11:10145806В мусорную свалку превращается поселок в Алматинской области 10.03.2023, 13:44139001В Нацгвардии Казахстана проводят расследование по факту плохого питания солдат в столовых 17.02.2023, 17:17232481Елена Рыбакина помогла бездомным животным в Астане 15.02.2023, 08:20229396Все учебные заведения Казахстана проверят на обеспечение безопасности 17.02.2023, 10:07216621Сроки завершения учебного года и проведения экзаменов определены в Казахстане 17.02.2023, 13:21209021Доходы 5% казахстанцев ниже прожиточного минимума - сенатор 17.02.2023, 12:16201076Депутат заявил об угрозе нацбезопасности из-за усиления миграционных процессов
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?