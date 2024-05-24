22.05.2024, 11:09 3916
Масштабная общегородская сейсмотренировка прошла в Алматы
Фото: ДЧС Алматы
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Основной целью сейсмотренировки явилось повышение уровня подготовки населения города к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы население заранее определило маршруты эвакуации, безопасные места, подготовили тревожные чемоданчики.
Условно, в городе произошло землетрясение, в результате создалась сложная обстановка, пожары, различные аварии.
На базах социальных объектов города, обслуживающих людей с ограниченными возможностями, с привлечением личного состава ДЧС и военнослужащих Алматинского гарнизона, практически отработаны действия по безопасной эвакуации особенных людей на безопасные места.
Стоит отметить, что во всех школах, колледжах, ВУЗах, больницах, поликлиниках, торговых центрах и домах, проведены объектовые сейсмотренировки.
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14.05.2024, 15:29 26556
Впервые в истории альпинистка из Казахстана покорила Эверест
Фото: Kazakh Everest Team
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12 мая в 07:25 утра по времени Непала казахстанская команда "Kazakh Everest Team" в составе Анар Бурашевой и Максута Жумаева успешно взошла на высочайшую вершину мира - пик Эверест (8 848м), сообщает пресс-служба "Kazakh Everest Team" со ссылкой на непальскую компанию "Seven Summit Treks", которая специализируется на восхождениях в Гималаях и является официальным проводником казахстанской экспедиции.
09.05.2024, 14:21 46911
Алмаатинцы отмечают День Победы
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В 2024 году отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 79 лет прошло с того момента, как советский народ одержал полную и окончательную победу над фашистской Германией.
По состоянию на 1 мая в Казахстане проживает 148 ветеранов Великой Отечественной войны: 108 участников ВОВ и 40 лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период войны. Также в республике насчитывается 50 012 других граждан, внесших вклад в Победу. В их числе: жители блокадного Ленинграда - 70 человек; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей - 149 человек; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ - 2 314 человек; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) - 2 человек; труженики тыла - 47 477 человек.
06.05.2024, 20:43 60416
Катастрофическое наводнение в Бразилии: погибло более 70 человек
30.04.2024, 15:54 86296
В Астане торжественно открыли строительство депо ЛРТ
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В Астане китайская компания China Construction Sixth Bureau возобновила строительство 18,34 километра линии ЛРТ, включая 9 станций и 14 участков. В столице состоялась торжественная церемония открытия строительства депо легкорельсового транспорта.
Депо ЛРТ площадью 16,2 гектара будет построено на северном участке международного аэропорта на улице Кабанбай батыра. В депо будут расположены производственно-бытовые здания, включая мойку вагонов, ремонтно-сборочный цех, локомотивное депо, инженерный гараж, мастерскую по комплексному обслуживанию, склад материалов, котельную, станцию очистки сточных вод и другие объекты, отметили в China Construction Sixth Bureau.
Как сообщили в компании, 30 декабря 2025 года будет завершено строительство депо. Полностью проект ЛРТ будет введен в опытную эксплуатацию в 2026 году.
Бетонные опоры ЛРТ в Астане начали устанавливать еще в 2011 году. Строительство легкорельсовых дорог было прекращено из-за многомиллиардных хищений со стороны подрядчиков и управления пассажирского транспорта столицы.
В 2021 году столичный суд вынес приговор семи подсудимым в деле о хищении средств при строительстве ЛРТ. Однако через полгода приговор отменили и объявили в розыск казахстанских чиновников Талгата Ардана и Каната Султанбекова.
В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "Астана LRT" из обычного инфраструктурного проекта превратился в серьезную проблему. В том же году в правительстве приняли решение возобновить строительство ЛРТ, тогда проект профинансировали еще на 20 млрд тенге.
18.04.2024, 08:58 116781
В Греции зажгли Олимпийский огонь для Игр-2024 в Париже
Фото: Xinhua/Li Jing
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В Греции торжественно зажгли Олимпийский огонь для летних Игр 2024 года в Париже. Церемония прошла у руин храма Геры в Древней Олимпии, где в 776 году до нашей эры состоялась первая Олимпиада, сообщает Euronews.
По традиции огонь зажгли одетые в длинные плиссированные платья актрисы, изображавшие древнегреческих жриц. Однако из-за того, что во вторник на Пелопоннесе было пасмурно, олимпийский факел пришлось зажечь не напрямую от солнечных лучей, как обычно, а от огня, полученного таким образом накануне, на генеральной репетиции. Он сутки горел внутри древнегреческой амфоры.
Путь огня до Парижа займет более 5 тысяч километров. Сначала его пронесут до Афин, где 26 апреля передадут организаторам парижской Олимпиады. Затем в афинском порту Пирей факел погрузят на судно, построенное в 1896-м - в год проведения первых современных Игр. Ожидается, что 8 мая он прибудет во французский Марсель.
12.04.2024, 22:06 136361
Трагедия Малого Талдыколя: перелетные птицы вернулись на то, что осталось от озера
Фото: Борис Оленев / facebook
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Фотограф Борис Оленев опубликовал у себя на странице в Facebook фото и видео прилетевших с зимовки лебедей, краснокнижных пеликанов и других перелетных птиц на то, что осталось от малого Талдыколя в Астане.
Озеро Малый Талдыколь и участки степи вокруг него является местом обитания сотен видов животных и растений. С 2020 года этот уникальный островок живой природы в столице Казахстана подвергается агрессивной застройке, а сами озера осушаются и загрязняются.
Общественное объединение SOS Taldykol также опубликовали видео у себя на странице в Instagram, на котором видно как птицы гуляют на фоне пересохшего озера.
Ранее сообщалось, что жители столичного ЖК "City Lake" записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором попросили содействия в сохранении озера Малый Талдыколь.
04.04.2024, 22:09 155681
Паводковая катастрофа: В Казахстане такое впервые за 30 лет
Фото: МЧС РК
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Из-за паводков в нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины.
В Актюбинской области сохраняется риск подтоплений. На большинстве рек - пики половодья. В регионе подтопленными остаются 792 дома. Режим ЧС объявлен в 5 районах: Кобда, Мугалжар, Темир, Айтеке би, Уил, а также в Актобе. Эвакуировано 8 978 человек. За 3 дня в комиссию поступило 1623 заявления на возмещение материальных потерь.
Всего в Казахстане в зоне подтопления остаются более 1300 домов. В связи с паводками глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?