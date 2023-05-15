14.05.2023, 17:53 5051

Митинг против жестокого обращения с животными прошел в Алматы

Фото: фонд KARE

 
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Теги:МитингфотографииАлматы

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