18.03.2025, 14:18 3536
Модные показы национальной одежды прошли в городах Казахстана
Фото: Акимат Астаны
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В этом году в рамках празднования Наурыз мейрамы 18 марта утвержден Днем национальной одежды.
Казахская национальная одежда - важный и неотъемлемый атрибут казахской культуры. Национальная идентичность казахского народа сохраняет свою уникальность, отличая наш народ от других наций.
В городах Казахстана состоялись яркие мероприятия, посвященные Дню национальной одежды, которые продемонстрировали богатство казахской культуры и традиций.
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14.03.2025, 10:27 18131
110 собак породы тазы приняли участие в гонке в Карагандинской области
Фото: акимат Карагандинской области
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В Бухар-Жырауском районе организовали открытую гонку среди собак породы тазы. Для того чтобы воздать дань традициям, в преддверии весеннего праздника Наурыз на турнир приехали владельцы 110 собак из Астаны, Павлодара, Кокшетау, Баянаула, Каркаралинска, области Улытау и других населенных пунктов, сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.
Гончие соревновались на двух дистанциях - 500 и 1000 метров.
На дистанции 500 метров первым пришел пес из области Улытау по кличке Алғыр.
12.03.2025, 13:46 26246
В Алматы состоялся прием в честь Международного женского дня "Вальс фронтовых подруг"
11.03.2025, 10:10 27321
В Алматы зацвели подснежники
Фото: instagram/dots_foto
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Меня всегда удивляет, как сквозь холодную землю, сквозь остатки зимнего снега пробивается жизнь! Маленькие, хрупкие, но такие смелые - первые подснежники, шафран алатауский, расцветают на склонах гор. Они ждут тепла и не боятся морозных ночей. Просто тянутся к солнцу, даря миру свою чистоту и свежесть", - написал у себя на странице в Instagram алматинский фотограф Дмитрий Доценко.
27.02.2025, 12:53 64256
Торжественный прием в честь нового посла КНР состоялся в Астане
31.01.2025, 19:01 130436
Ледник Богдановича и Октябрьская ледяная пещера в алмаатинских горах
23.01.2025, 21:33 154331
Утреннюю Астану осветило солнечное гало
31.12.2024, 14:13 216231
Пушистые друзья отмечают Новый год
30.12.2024, 14:43 214906
Новогоднее настроение в электропоездах
Фото: railways.kz
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Проводники, переодетые в Деда Мороза и Снегурочку, поздравляют пассажиров с наступающим Новым годом и дарят детям подарки. Юные пассажиры в ответ радуют всех стихами и улыбками.
Вагоны украшены снежинками, зимними пейзажами, елочными игрушками и гирляндами, создавая праздничное настроение для каждого.
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