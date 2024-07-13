12.07.2024, 00:06 666

Мощные молнии над Алматы

Фото: instagram/dots_foto
Алматинский фотограф Дмитрий Доценко запечатлел невероятно красивые молнии над Алматы.

"Мне удалось поймать интересные снимки мощных молний. Разряды били со всех сторон, и по городу и по горам. Одни вспыхивали меж облаков, другие попадали в землю", - написал фотограф у себя на странице в Instagram.
 
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новости по теме

28.06.2024, 19:49 30946

Живой кадр: лучшие фотографии природы

Фото: Гран-при завоевал Хайме Рохо, запечатлевший Лес монархов/BigPicture Photography: Natural World Photography/Jaime Rojo
Опубликованы результаты международного фотоконкурса BigPicture Photography: Natural World Photography 2024, посвященного природе и окружающему миру. Калифорнийская академия наук выбрала главные снимки этого года от участников из почти 70 стран мира. Гран-при завоевал Хайме Рохо, запечатлевший "Лес монархов".
 
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07.06.2024, 11:39 81776

На обратной стороне Луны: Китай опубликовал фотографии с лунного зонда "Чанъэ-6"  

Среди изображений есть снимки зоны возле места посадки зонда и панорамные фото в точке прилунения
Фото: Синьхуа
Пекин. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Китайское национальное космическое управление во вторник опубликовало серию изображений, сделанных посадочным аппаратом лунного зонда "Чанъэ-6" на обратной стороне Луны.

Как сообщает агентство "Синьхуа", среди изображений есть снимки зоны возле места посадки зонда и панорамные фото в точке прилунения.

Изображения были получены после обработки наземной прикладной системой на основе данных изображений, отправленных спутником-ретранслятором "Цюэцяо-2" /"Сорочий мост-2", - пишет агентство.



Ранее зонд "Чанъэ-6" успешно прилунился на обратной стороне спутника Земли, где впервые в истории человечества собрал около 2 килограммов образцов грунта и скоро доставит их на Землю.
 
31.05.2024, 18:11 100656

Токаев посетил новый международный терминал аэропорта Алматы

Фото: Акорда

 
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22.05.2024, 11:09 124931

Масштабная общегородская сейсмотренировка прошла в Алматы

Фото: ДЧС Алматы
Основной целью сейсмотренировки явилось повышение уровня подготовки населения города к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы население заранее определило маршруты эвакуации, безопасные места, подготовили тревожные чемоданчики.

Условно, в городе произошло землетрясение, в результате создалась сложная обстановка, пожары, различные аварии.

На базах социальных объектов города, обслуживающих людей с ограниченными возможностями, с привлечением личного состава ДЧС и военнослужащих Алматинского гарнизона, практически отработаны действия по безопасной эвакуации особенных людей на безопасные места.

Стоит отметить, что во всех школах, колледжах, ВУЗах, больницах, поликлиниках, торговых центрах и домах, проведены объектовые сейсмотренировки.
 
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14.05.2024, 15:29 147451

Впервые в истории альпинистка из Казахстана покорила Эверест

Фото: Kazakh Everest Team
12 мая в 07:25 утра по времени Непала казахстанская команда "Kazakh Everest Team" в составе Анар Бурашевой и Максута Жумаева успешно взошла на высочайшую вершину мира - пик Эверест (8 848м), сообщает пресс-служба "Kazakh Everest Team" со ссылкой на непальскую компанию "Seven Summit Treks", которая специализируется на восхождениях в Гималаях и является официальным проводником казахстанской экспедиции.
 
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09.05.2024, 14:21 167926

Алмаатинцы отмечают День Победы

В 2024 году отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 79 лет прошло с того момента, как советский народ одержал полную и окончательную победу над фашистской Германией.

По состоянию на 1 мая в Казахстане проживает 148 ветеранов Великой Отечественной войны: 108 участников ВОВ и 40 лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период войны. Также в республике насчитывается 50 012 других граждан, внесших вклад в Победу. В их числе: жители блокадного Ленинграда - 70 человек; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей - 149 человек; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ - 2 314 человек; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) - 2 человек; труженики тыла - 47 477 человек.

 
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Теги:День ПобедыпраздникАлматы
06.05.2024, 20:43 181431

Катастрофическое наводнение в Бразилии: погибло более 70 человек

Фото: Claudia Martini/Xinhua

 
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05.05.2024, 02:33 191346

Пасхальная праздничная служба прошла в Алматы


 
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