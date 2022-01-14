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Новый состав правительства Казахстана

12.01.2022, 10:04 2296
Новый состав правительства Казахстана


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Игроки «Зенита» вышли на поле с бездомными собаками

05.12.2021, 10:08 341168

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На матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты петербургского «Зенита» поддержали социальную акцию «Собакам лучше дома».

Игроки сине-бело-голубых перед стартовым свистком вышли на поле с щенками из приютов. Акция были приурочена к 30 ноября, Всемирному дню домашних животных. Таким образом «Зенит» пытался привлечь внимание к проблемами ответственности за питомцев и ухода за ними.

На протяжении всей игры на стадионе в Санкт-Петербурге работала специальная площадка, где все желающие могли помочь благотворительным зоозащитным организациям или забрать себе животное из приюта.

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