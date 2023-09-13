Попытка суицида школьника в Алматинской области: создана рабочая группа для выяснения обстоятельств произошедшегоПопытка суицида школьника в Алматинской области: создана рабочая группа для выяснения обстоятельств произошедшего
09.09.2023, 11:10 38856
Новый состав правительства РК
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В субботу, 2 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов, касающихся кадровых перестановок в правительстве.
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11.09.2023, 23:33 5131
Число погибших в результате землетрясения в Морокко превысило 2 тысячи человек
Фото: Кадр с видео Xinhua
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Марокканские спасатели на месте разрушений разбирают завалы в поисках пострадавших.
11.09.2023, 11:23 9956
Сборная Казахстана обыграла футболистов Северной Ирландии в отборе на Евро-2024
08.09.2023, 02:08 29641
Сборная Казахстана проиграла Финляндии
05.09.2023, 21:49 39311
Стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс - 2023"
Фото: Акорда
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Глава государства высоко оценил уровень подготовленности задействованных подразделений. Президент отметил важность проведения подобных военных учений в условиях сложной геополитической обстановки.
По мнению Главы государства, наша армия должна быть высокопрофессиональной, мобильной и готовой выполнять самые сложные боевые задачи.
Главе государства - Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Касым-Жомарту Токаеву были представлены возможности предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса по производству и ремонту вооружения и военной техники.
04.09.2023, 22:45 49516
Жители Астаны приняли участие в пожарно-тактическом учении
Фото: МЧС РК
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В рамках поручения Главы государства МЧС продолжает проводить учения в многоэтажных жилых комплексах.
Особое внимание было уделено детям. Сотрудники МЧС ознакомили их со своей техникой и оборудованием.
В ходе учения отработана тактика тушения пожаров и эвакуации людей в высотных домах.
02.09.2023, 14:33 48356
Летчики КНБ, Погранслужбы и МЧС Казахстана провели тактические учения
Фото: КНБ РК
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26 - 29 августа 2023 года в Алматинской и Мангистауской областях Авиационной службой КНБ с привлечением подразделений Пограничной службы и Министерства по чрезвычайным ситуациям проведены летно-тактические учения.
В ходе мероприятия отработаны задачи по повышению уровня боеготовности, слаженности совместной работы и выполнению сложных элементов пилотирования.
01.09.2023, 19:45 68301
1 сентября - День знаний
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1 сентября в Казахстане отмечается День знаний. Сегодня в казахстанских школах состоится церемония первого звонка, знаменующая начало нового учебного года. Напомним, в Казахстане вернули прежнюю продолжительность учебного года, он продлится 34 недели и завершится 25 мая.
Всего 2023-2024 учебный год начинают около 3,9 млн казахстанских ребят.
31.08.2023, 12:26 187931
Суперлуние - 2023 в Алматы
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Суперлуние - это, когда Луна находится в минимальной точке от Земли. Если бы Луна вращалась по круговой орбите и расстояние всегда были одинаковыми, то видимый диаметр Луны никогда бы не менялся. У Луны слегка вытянутая орбита и за счет этого в определенные периоды, когда она находится на минимальном расстоянии от Земли, мы можем увидеть более яркую Луну, чем обычно", - рассказала в интервью специалист Астрофизического институт имении Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина.
В этом году четыре суперлуния. Одно уже прошло в июле, второе казахстанцы наблюдали 1 на 2 августа, третье прошло с 30 на 31 августа и последнее 28 сентября. 30 августа расстояние Луны от Земли составило - 357 тысяч 354 километра.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?