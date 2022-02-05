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Nur Otan

04.02.2022, 18:01 3161
Nur Otan

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В Пекине состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022

04.02.2022, 21:59 1886

Фото: olympic.kz

Как выглядит Пекин перед Олимпиадой

28.01.2022, 21:50 27226

Фото: gazeta.ru. Сотрудник охраны на фоне плаката с символикой Олимпийских игр в Пекине

Фотографии с первых зимних Олимпийских игр в Шамони, Франция, 1924 год

28.01.2022, 16:09 28671

Фото: pressa.tv. Чарльз Джутро - первый спортсмен, завоевавший золотую медаль на зимних Олимпийских играх на дистанции 500 м.

Алматинская трагедия

12.01.2022, 22:13 82696

Фото: facebook | Сергей Алексеенок

Новый состав правительства Казахстана

12.01.2022, 10:04 78591
Новый состав правительства Казахстана


Заседание правительства Казахстана 12.01.2022 (инфографика)

12.01.2022, 10:03 82176

Фото: кадр из видео youtube/PrimierMinister_kz

Праздничный салют в честь 30-летия Независимости Казахстана запустили в Нур-Султане

16.12.2021, 15:39 210331

Фото: astana.gov.kz

Красиво прийти: в Эйлате завершился конкурс «Мисс Вселенная»

14.12.2021, 18:30 242931

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В израильском городе Эйлат прошел финал конкурса «Мисс Вселенная». 21-летняя индийская актриса и модель Харнааз Сандху стала победительницей конкурса.

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